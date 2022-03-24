انتحاري يحتضن نائبة صومالية معارضة ويفجر نفسه.. و15 لقوا مصرعهم

لقت النائبة الصومالية المعارضة أمينة محمد عبدي، مصرعها في تفجير انتحاري، استهدف مركز ا للاقتراع في ريف وسط الصومال.

وأعلنت الشرطة، اليوم، مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا من بينهم النائبة الصومالية البارزة، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وأكدت الشرطة أن العملية الانتحارية الإرهابية وقعت مساء أمس الأربعاء، في بلدة بلدوين عاصمة إقليم هيران في الصومال.

وفاة النائبة الصومالية أمينة محمد عبدي في التفجير

أوضحت الشرطة الصومالية، أن من بين ضحايا التفجير الانتحاري النائبة أمينة محمد عبدي، التي كانت تكافح من أجل الاحتفاظ بمقعدها بالجمعية الوطنية الصومالية.

وكشفت الشرطة كذلك، أن معظم القتلى من المدنيين، أما فيما يتعلق بالإصابات فهي غير محددة.

النائبة المعارضة كانت تواجه الفساد

وذكر شهود عيان، أن انتحاريا احتضن النائبة أمينة محمد عبدي وفجر نفسه، موضحا أن الجنود الذين صدمهم المشهد، أطلقوا النار في الهواء، لكن النائبة الصومالية ماتت على الفور في موقع الحادثة جراء التفجير الانتحاري.

وكان لدى النائبة المعارضة الشابة أمينة محمد عبدي نشاط في مواجهة الفساد، وفي محاولة إعادة بناء بلدها الذي يعاني منذ فترة طويلة جراء الاضطرابات السياسية.