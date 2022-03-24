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إزالة أقدم فيلا في شارع الهرم لتعديها على خط التنظيم.. عمرها 85 عاما

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وائل فايز
06:49 م | الخميس 24 مارس 2022
إزالة الفيلا

إزالة الفيلا

أزالت محافظة الجيزة، من خلال حي الطالبية، التعدي علي خط التنظيم لإحدى أقدم المنشآت «فيلا»، المقامة منذ عام 1937، بناصية شارع الهرم مع المريوطية، وذلك لإدراج التوسعة بمسار الطريق استكمالا لأعمال التطوير الجاري بذلك القطاع.

تنفيذ أعمال تطوير طريق وترعة المريوطية

يأتي ذلك في إطار تنفيذ محافظة الجيزة لأعمال تطوير طريق وترعة المريوطية في نطاق فيصل خاصة بالمنطقة المحصورة بين شارعي الأهرام والملك فيصل، لكي تظهر بالشكل الحضاري اللائق أسوة بما تم تنفيذ بممشى المريوطية الهرم.

وفي اطار تعليمات السيد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتنفيذ أعمال توسعة وإزالة للتعديات على خطوط التنظيم بمسار الطريق وتحقيق الانضباط.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.