إزالة أقدم فيلا في شارع الهرم لتعديها على خط التنظيم.. عمرها 85 عاما

أزالت محافظة الجيزة، من خلال حي الطالبية، التعدي علي خط التنظيم لإحدى أقدم المنشآت «فيلا»، المقامة منذ عام 1937، بناصية شارع الهرم مع المريوطية، وذلك لإدراج التوسعة بمسار الطريق استكمالا لأعمال التطوير الجاري بذلك القطاع.

تنفيذ أعمال تطوير طريق وترعة المريوطية

يأتي ذلك في إطار تنفيذ محافظة الجيزة لأعمال تطوير طريق وترعة المريوطية في نطاق فيصل خاصة بالمنطقة المحصورة بين شارعي الأهرام والملك فيصل، لكي تظهر بالشكل الحضاري اللائق أسوة بما تم تنفيذ بممشى المريوطية الهرم.

وفي اطار تعليمات السيد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتنفيذ أعمال توسعة وإزالة للتعديات على خطوط التنظيم بمسار الطريق وتحقيق الانضباط.