دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية للفرق الكشفية بمراكز شباب قلين

نظمت إدارة شباب قلين دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية لعشائر الجوالة والجوالات، وشارك فيها 40 شابًا وفتاة من أعضاء الفرق الكشفية من مراكز الشباب.

وشملت الدورة التدريبية في الإسعافات الأولية أهمية الاعتناء بالعلامات الحيوية للمصاب «تنفس - نبض»، وكيفية عمل التنفس الصناعي ووضع الإفاقة، كذا الإصابات الشائعة وطرق التعامل معها، وكيفية تقديم المساعدة للمصاب، بالإضافة إلى تطبيق عملي لطرق عمل الجبائر.

حاضر في الندوة عبدالفتاح الوكيل منسق الجوالة بالإدارة العامة للشباب، وذلك في إطار تنفيذ خطة النشاط الاجتماعي بمراكز الشباب مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ لعام 2022/2021م.

إقامة مبادرات لتشجيع الشباب والكبار على ممارسة الرياضة

وتقام جميع الفعاليات والأنشطة التي تنفذها المديرية بمختلف الإدارات الفرعية ومراكز الشباب تأتي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ وإشراف عبدالمنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب.

تشجيع الجميع على ممارسة الرياضة

يذكر أن مراكز شباب كفر الشيخ تقيم دورات تدريبية مختلفة لتنمية مواهب الشباب واكتشاف مهاراتهم، فضلًا عن إقامة مباريات لتنشيط الرياضة، ومبادرات منها مبادرة 7 الصبح ومبادرة ممارسة الرياضة في أحياء ومدن المحافظة، تشجيعًا لممارسة الرياضة.

كما تشجع المديرية كبار السن على ممارسة الرياضة، وذلك من خلال إقامة المارثونات المختلفة، فضلًا عن مبادرات تشجع على ممارسة الرياضة، فضلًا عن تخصيص فريق كرة قدم للفتيات بالمحافظة لترسيخ مبدأ ممارسة الرياضة بمختلف أنواعها للبنين والبنات.