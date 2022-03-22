لص قنا «غبي منه فيه».. سرق هاتف فتاة أثناء مكالمة فيديو مع صديقتها

حررت فتاة بمدينة قنا، محضرًا ضد لص سرق هاتفها المحمول في أثناء مرورها في الشارع، وحديثها مع صديقتها في مكالمة بالفيديو.

«لص قنا غبي منه فيه»

واللص "غبي منه فيه" كما أطلق عليه رواد موقع التواصل الاجتماعي، خطف الهاتف من يد الفتاة، وتمكنت صديقتها من التقاط صورة له.

وتلقى اللواء مسعد أبوسكين مدير أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا يفيد بتحرير فتاة محضر تتهم في شابًا بسرقة هاتفها المحمول في أثناء سيرها بالشارع بمدينة قنا.

تفاصيل السرقة

وتابعت أنه خلال إجراء مكالمة بالفيديو مع إحدى صديقاتها وهي تسير في أحد شوارع مدينة قنا، خطف اللص الهاتف من يدها وفر هاربًا، وعقب سرقة المتهم للهاتف، نظر خلال شاشة الهاتف الذي يصور بالفيديو، وتمكنت صديقتها من التقاط صورة لوجهه.

ونشرت الفتاة الصورة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ما أحدث حالة تفاعل كبيرة، وأطلق عليه الرواد لقب «المنحوس».

وتكثف الأجهزة الأمنية بقنا من جهودها لتحديد هوية اللص وضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضرًا بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.