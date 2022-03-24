مواعيد امتحانات التيرم الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بالقليوبية

أعلنت محافظة القليوبية مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021 - 2022 لصفوف النقل وشهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي «الشهادة الإعدادية»، والتي اعتمدها اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم.

وتنطلق الامتحانات في 26 أبريل المقبل وتنتهي في 17 مايو المقبل، على أن تحدد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام والرياضي من قبل الوزارة، وتحدد أيام امتحانات النقل الأول والثاني الثانوي للمكفوفين في نفس أيام الثانوي العام.

خريطة امتحانات التيرم الثاني بالقليوبية

وأوضح الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه تقرر أن تكون الامتحانات الخاصة بالتيرم الثاني لكافة الصوف الدراسية وفق الجدول التالي:

- الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي، تعلیم مجتمعي، تنطلق 26 أبريل المقبل لمدة يومين.

- الصف الرابع والخامس الابتدائي، تعلیم مجتمعي، تنطلق 7 مايو المقبل لمدة 3 أيام.

- الصف السادس الابتدائي، تعلیم مجتمعي، تنطلق 10 مايو لمدة 3 أيام.

- الصف الرابع الابتدائي، عام، تنطلق 8 مايو لمدة 5 أيام.

- الصف الخامس والسادس الابتدائي، عام، تنطلق 26 أبريل المقبل لمدة 3 أيام.

- الصف الرابع والخامس الابتدائي، صم ومكفوفين، تنطلق 26 أبريل لمدة 3 أيام.

- الصف السادس الابتدائي، مكفوفين، 7 مايو المقبل لمدة 3 أيام.

- الصف السادس والسابع الابتدائي، صم، 26 أبريل لمدة 3 أيام.

- الصف الثامن، صم، تنطلق يوم 7 مايو لمدة 3 أيام

- النقل الأول والثاني الإعدادي، العام والرياضي والصم والمكفوفين، تنطلق في 7 مايو لمدة 6 أيام.

- النقل الأول والثاني الإعدادي المهني تنطلق في 14 مايو لمدة 6 أيام.

مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية

وأضاف وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أنه بالنسبة لامتحانات الشهادة الإعدادية فهي كالتالي:

- شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي المهني، الإعدادية المهنية، تنطلق في 7 مايوم لمدة ستة أيام.

- شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي العام والرياضي، الشهادة الإعدادية، في 14 مايو لمدة 6 أيام.

- شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي للصم والمكفوفين، في 14 مايو لمدة 6 أيام.

- النقل الأول والثاني الثانوي الفني للصم، يوم 10 مايو لمدة 7 أيام.

- النقل والتخصص للخط العربي يوم 7 مايو لمدة 10 أيام.

- النقل الأول والثاني الثانوي العام والرياضي يحدد من قبل وزارة التربية والتعليم.

- النقل الأول والثاني الثانوي للمكفوفين يكون في نفس أيام الصف الأول والثاني الثانوي العام.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه جاري رفع حالة الطوارئ لاستقبال الامتحانات بكافة المراحل وإعداد الورقة الامتحانية لكل مادة وصف، وفق المعايير المحددة مع التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتطبيق قواعد مواجهة الفيروس داخل اللجان الامتحانية وتوفير مستلزمات الوقابة والمطهرات والتهوية الجيدة داخل اللجان.