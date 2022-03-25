ضبط 159 قطعة سلاح و212 قضية مخدرات وتنفيذ 86366 حكما في حملات أمنية 

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وفي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، تحفظت الحملات على 159 قطعة سلاح ناري بحوزة 132متهما، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 86366 حكما قضائيا متنوعا، إلى جانب ضبط 212 قضية مخدرات .. بإجمالي عدد 228 متهما.

وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين، تم ضبط 25 متهما، فضلا عن ضبط 24 متهما بممارسة أعمال البلطجة و214 دراجة نارية مخالفة، وتحرير 18086 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال فحص السائقين، تم فحص 53 سائقًا على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 9 سائقين.

حملة أمنية بنطاق مديرية أمن أسيوط

وشنت أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط مدعومة بمجموعات من إدارة قوات الأمن.. استهدفت دائرة مركز شرطة أسيوط وأسفرت عن ضبط 3 قطع سلاح ناري بحوزة عدد 3 أشخاص، وتنفيذ 36 حكما قضائيا متنوعا.

تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحر الأحمر من ضبط 3 محكوم عليهم يقيمون بدائرة مركز شرطة قوص بقنا، هاربين من سجن أبو زعبل خلال أحداث يناير 2011، أثناء قضاء العقوبة فـي قضية قتل، والمحكوم عليهم فيها بالسجن المؤبد، وذلك حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة رأس غارب بمديرية أمن البحر الأحمر.

حملة أمنية بالقليوبية .. لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

ونظم قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية أسفرت عن ضبط 10 قطع سلاح ناري وأبيض، و18 قضية إتجار في المواد المخدرة وتنفيذ 7463 حكما قضائيا متنوعا.

ضبط 20443 مخالفة مرورية متنوعة

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت الجهود عن ضبط 20443مخالفة مرورية متنوعة.