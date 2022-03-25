افتتاح 14 مسجدا جديدا بتكلفة 25.2 مليون جنيه في البحيرة

شهدت محافظة البحيرة، اليوم الجمعة، افتتاح 14 مسجدا جديدا بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف بمراكز: كفر الدوار، أبو حمص، دمنهور، أبو المطامير، الدلنجات، كوم حمادة، بتكلفة 25 مليونا و200 ألف جنيه.

افتتاح مساجد في أبو حمص ودمنهور

تم افتتاح مساجد: عزبة بقوش بقرية بسنتواي بأبو حمص على مساحة 120 مترا بتكلفة مليون جنيه، وعزبة أبو طاهر بقرية البرنوجي بدمنهور على مساحة 145 مترا بتكلفة مليون و100 ألف جنيه، وعزبة حاتم بقرية نديبة بدمنهور على مساحة 120 مترا بتكلفة مليون جنيه، والمنصور بقرية العوجا بدمنهور على مساحة 100 متر بتكلفة 900 ألف جنيه، وخالد حسانين بقرية كوم دفشو بكفر الدوار على مساحة 375 مترا بتكلفة 4 ملايين جنيه.

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وشهد شمال التحرير بأبو المطامير افتتاح مسجد الحناوي على مساحة 250 مترا بتكلفة 2 مليون جنيه، ومسجد حسن عمران بقرية كوم الرزقة بأبو حمص على مساحة 230 مترا بتكلفة مليون و500 ألف جنيه، ومسجد الرحمة الشرقي بقرية كوم الرزقة بأبو حمص على مساحة 300 متر بتكلفة 2 مليون جنيه.

افتتاح مساجد في الدلنجات وكوم حمادة

في الدلنجات تم افتتاح مسجد الحليوي بقرية أبو وافية على مساحة 120 مترا بتكلفة مليون جنيه، ومسجد عزبة مفتاح بقرية المسين بالدلنجات على مساحة 173 مترا بتكلفة مليون و500 ألف جنيه، ومسجد الرحمة بالمنشية الجديدة بأبو المطامير على مساحة 183 مترا بتكلفة مليون و700 ألف جنيه.

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كما تم افتتاح مساجد: شرارة بقرية الطود بكوم حمادة على مساحة 655 مترا بتكلفة 2 مليون جنيه (تمويل وزارة الأوقاف)، كوستية بقرية الحلاوجة بأبو المطامير على مساحة 780 مترا بتكلفة 2 مليون جنيه، والرحمن بقرية حسن علام بأبو المطامير على مساحة 856 مترا بتكلفة 3 ملايين و500 ألف جنيه.

ومن جانبه، أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه منذ عام 2018 وحتى الآن تم بناء وافتتاح أكثر من 385 مسجدا بتكلفة تجاوزت 500 مليون جنيه، في طفرة كبيرة لتكون أبلغ شاهد ورد بشأن اتجاه الدولة للبناء.