مجلس طارئ يقرر التشغيل المرحلي للمستشفى الجامعي الجديد بسوهاج

ترأس الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، اليوم الجمعة، اجتماع مجلس الإدارة الطارئ رقم 138 لإدارة المستشفيات الجامعية، وذلك بقاعة مجلس كلية الطب البشري بالحرم الجامعي القديم، لإصدار قرارات عاجلة بشأن تشغيل المستشفى الجامعي الجديد، وإجراء عمليات التطوير ورفع الكفاءة لمبنى المستشفى الجامعي القديم.

جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة الشريف القائم بعمل عميد كلية الطب رئيس مجلس الإدارة، الدكتور كمال الشرقاوي وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع والبيئة، الدكتور حمدي سعد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، الدكتور مصطفى هريدي مدير عام المستشفى الجامعي الجديد، الدكتور أحمد جابر نائب مدير المستشفى القديم، الدكتور مصطفى أحمد علي يوسف المشرف على العلاج الحر، الدكتورة إيمان سلامة نائب رئيس المستشفى القديم مدير ضمان الجودة، ولفيف من أعضاء مجلس الإدارة.

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قرارات هامة وعاجلة

قال «عبد الخالق» إن الاجتماع الطارئ ناقش قرارات هامة وعاجلة بشأن المستشفيات الجامعية بمقريها الجديد والقديم، منها إنهاء الأعمال الخاصة بتشغيل المستشفى الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة، والمتعلقة بعمليات نقل باق الأصول وتوزيع الموارد البشرية على الأقسام، والإسراع في الانتهاء من كافة التراخيص المتعلقة بها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لافتا إلى أنه سيتم تشغيل الوحدات والأقسام الجاهزة بشكل مرحلي، وأن الافتتاح الرسمي لتشغيلها بكامل طاقتها سيتم إدراجه ضمن الافتتاحات الرئاسية في أقرب فرصة.

وأضاف أنه تم أيضا التطرق للعقبات القانونية والفنية الخاصة باستكمال وتشغيل مبنى جراحات القلب والصدر بالمستشفى القديم ووضع حلول ناجزة لها، موجها الشكر للقائم بأعمال عميد الكلية، معربا عن سعادته بتواجده داخل حرم كلية الطب البشري ولقاء زملاءه من أعضاء مجلس الإدارة.

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وضع خطة عاجلة للتشغيل خلال أيام

كلف رئيس جامعة سوهاج، أعضاء المجلس بتشكيل لجنة من الأقسام المختلفة لوضع خطة عاجلة للتشغيل خلال الأيام القليلة المقبلة، متضمنة الجدول الزمني بمراحل التشغيل، ومتوافقة مع الاستعدادات والإمكانات المتاحة لكل قسم على حدة، كما استعرض المجلس خطة تطوير ورفع كفاءة المبنى القديم للمستشفى الجامعي بالحرم القديم، وإسناد الأمر لإحدى الشركات التنفيذية الكبرى، التي لها سابقات أعمال في ذات التخصص، للبدء في عملية التنفيذ في الوقت القريب.

من جانبه، رحب القائم بأعمال عميد الكلية، برئيس الجامعة والأعضاء الجدد المنضمين حديثا لمجلس الإدارة، موضحا أن خطة تشغيل المستشفى الجامعي الجديد بناءً على قرار مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجلسته الطارئة رقم 138 سوف تنفذ على النحو التالي:

تاريخ تشغيل وحدتي الإيكو ورسم القلب: بعد غد الأحد.

تاريخ تشغيل وحدتي الموجات فوق الصوتية والأشعة المقطعية: 3 أبريل المقبل.

تشغيل وحدات الغسيل الكلوي كبار، المبتسرين، جراحة الوجه والفكين، الرنين المغناطيسي، والماموجرافي: 10 أبريل المقبل.

وذكر المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية أن: