حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 26-3-2022 مهنيا وعاطفيا

الخوف من ما سيحدث في المستقبل يجعل محبي علم الفلك يحرصون على مطالعة الحظ اليومي الخاص بهم، إذ أنه يمكنهم من توقع ما سيحدث في يومهم، وفق حركة الكواكب حول الشمس، واقتران القمر والكواكب بهم، وتنقسم الأبراج إلى 4 مجموعات مختلفة، وتتمثل في «الأبراج المائية، الأبراج الهوائية، الأبراج الترابية، الأبراج النارية».

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المواطنين بشكل يومي ودائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم للأبراج على الصعيد المهني والصعيد العاطفي اليوم السبت الموافق 26 مارس، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 26-3-2022 على الصعيد المهني

تأنى في اختياراتك اليوم يا مولود برج الحمل وعند اتخاذ قراراتك، ولا تتسرع في أي منهم على الإطلاق، فالقمر في مربع برجك يضاعف من انفعالاتك.

حظك اليوم برج الحمل 26-3-2022 على الصعيد العاطفي

تجنب الاستسلام للمشاعر السلبية ولا تتوتر على الإطلاق، فالقمر في وضع معاكس للبرج الخاص بك.

حظك اليوم برج الثور 26-3-2022 على الصعيد المهني

قد يكون اليوم مناسب لك حتى تنظر للأمور بشكل مختلف، فالقمر في منزل الحظ الخاص ببرجك، ما يعطيك روح عملية.

حظك اليوم برج الثور 26-3-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم لديك فرصة كبيرة لقضاء أوقات رائعة مع احبابك والمقربين منك، وهذا ما يعدك به نبتون والمشترى.

حظك اليوم برج الجوزاء 26-3-2022 على الصعيد المهني

قد تحسن التخطيط لحياتك المستقبلية اليوم، فوجود القمر في منزل المدخرات يعطيك الفرصة لتنظيم الأمور المالية الخاصة بك.

حظك اليوم برج الجوزاء 26-3-2022 على الصعيد العاطفي

قد تبدو اليوم في مظهر ساحر ومميز بالرغم من الضغوط التي تشعر بها.

حظك اليوم برج السرطان 26-3-2022 على الصعيد المهني

احرص على مراجعة أمورك المالية بشكل جيد، فالقمر اليوم في مواجهة برجك.

حظك اليوم برج السرطان 26-3-2022 على الصعيد العاطفي

لا تستسلم لجميع الأمور السلبية في حياتك على الإطلاق، خاصةً إذا كانت لديك رغبة في الابتعاد عن الطرف الآخر.

حظك اليوم برج الأسد 26-3-2022 على الصعيد المهني

قد يكون لديك اليوم المزيد من الإصرار في إنجاز ما لديك من مسؤوليات، فالقمر اليوم في منزل الصحة.

حظك اليوم برج الأسد 26-3-2022 على الصعيد العاطفي

لديك فرصة كبيرة لتفهم مشاعر الأشخاص المحيطين بك، ما يدفعك إلى مساعدتهم في إنجاز مسئولياتهم وتخطي عقباتهم.

حظك اليوم برج العذراء 26-3-2022 على الصعيد المهني

لديك قوة كبيرة اليوم تجعلك قادر على التمييز، فالقمر في المنزل الخامس في برجك اليوم.

حظك اليوم برج العذراء 26-3-2022 على الصعيد العاطفي

الدقة في الاقوال والأفعال، هو أكثر ما يجب عليك اتخاذ الحذر تجاهه اليوم، فالمشترى ونبتون في مواجهة برجك.

حظك اليوم برج الميزان 26-3-2022 على الصعيد المهني

احذر من الانفعال بشكل كبير على المحيطين بك، فالقمر اليوم في وضع معاكس للبرج الخاص بك.

حظك اليوم برج الميزان 26-3-2022 على الصعيد العاطفي

رغبتك في قضاء وقت مع الأقارب والأحباب والأصدقاء قد يعززها احكمك في غضبك وانفعالاتك.

حظك اليوم برج العقرب 26-3-2022 على الصعيد المهني

من الممكن أن يكون لديك قدرة على التصرف بمرونة وحكمة عند التعامل مع الآخرين، وتستطيع تحمل مسئوليتك على أكمل وجه.

حظك اليوم برج العقرب 26-3-2022 على الصعيد العاطفي

احرص على إظهار دعمك للأشخاص المحيطين بك، كما يجب أن تتعامل بلطفع كبير معهم، فالقمر اليوم في منزل العلاقات.

حظك اليوم برج القوس 26-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تعمل بدقة لتعطي مثالا جيدا ولتتجنب الخسائر والأخطاء.

حظك اليوم برج القوس 26-3-2022 على الصعيد العاطفي

لا تكن غليظ في التعامل مع الآخرين، واحرص على الانتباه لما يصدر عن فمك.

حظك اليوم برج الجدي 26-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في برجك يدفعك اليوم للتطور ويعدك بتغيير إيجابي لكن تدريجيا وبنعومة.

حظك اليوم برج الجدي 26-3-2022 على الصعيد العاطفي

دعم كواكب نبتون والمشترى لك يتيح لك الفرصة بالنظر إلى الجانب الإيجابي للأشياء المحيطة بك.

حظك اليوم برج الدلو 26-3-2022 على الصعيد المهني

لا تفصح بما يوجد في داخلك من أحاديث، واصبر وانتظر حدوث الأشياء الجيدة في يومك.

حظك اليوم برج الدلو 26-3-2022 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الصحة السلبي وعليك اليوم أن تعطي مزيدا من الاهتمام لصحتك وسلامتك ولا تعلن أخبارك الشخصية.

حظك اليوم برج الحوت 26-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يعدك بأوقات مفيدة قد تقضيها اليوم مع الزملاء أو رؤساء العمل وتنجح في أن تكسر الروتين.

حظك اليوم برج الحوت 26-3-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب لك لكسب ثقة الجميع من حولك، كما أن كوكب نبتون والمشترى يعدانك بالكثير من النشاطات المبدعة.