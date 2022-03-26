حظك اليوم برج الأسد السبت 26-3-2022 عاطفيا ومهنيا.. استمع لمن حولك

عدم رغبته في الاعتراف بأخطائه تجعل من مولود برج الأسد شخصية لديها الكثير من الكبرياء، كما أنه يحب أن يسيطر على الأشخاص الآخرين المحيطين به، ولا يتيح لهم فرصة قيادة العلاقة بينهم، ما يساعده على بذل الكثير من الجهود للوصول للمناصب العليا والقيادية في عمله، وقد يكون ذلك أحد أهم أسباب نجاحه في حياته الشخصية، كما انه لديه القدرة على اتخاذ القرارات الصائبة بشكل سريع، فهو يمتاز بأنه لديه سرعة بديهة.

يحب مولود برج الأسد دائما لفت الأنظار وانتباه المحيطين به، كما أنه لديه جاذبية تجعل المحيطين به يرغبون في التقرب إليه، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة مما يجعلك تبادر وتنجز، وتملك اليوم إصرارا واهتماما بالدقة.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

اليوم قد يساعدك الفلك أن تستمع لمن حولك وأن تتفهم مشاعرهم لتحسن مساعدتهم.

العائلة والصداقة عند برج الأسد

لا يفضل مولود برج الأسد وقت فترة زمنية طويلة بمفرده، وهذا ما يجعله يبحث دائما عن شركاء له حتى يستطيع قضاء وقته معهم، كما أنه يحب العائلة ويقدرها كثيرا، وهذا ما يجعله يحرص على تقديم المساعدة لهم، وبذل قصارى جهده حتى يشعرون بالمزيد من الراحة في حياتهم.