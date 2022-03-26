موعد اختبارات المتقدمين لوظيفة إخصائي بشركة المياه بالشرقية.. 29 مارس

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أسماء المطابقين لشروط الإعلان رقم 3 لسنة 2021 والمتقدمین لوظيفة إخصائي نظم معلومات جغرافية «إخصائي مساحة» من الحاصلين على ليسانس الآداب جغرافيا والمرشحين للاختبارات التحريرية.

موعد الاختبارات التحريرية للمطابقين لشغل وظيفة إخصائي وفقا للإعلان رقم 3 لسنة 2021

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 من شهر مارس الجاري 2022 موعد الاختبارات التحريرية للمطابقين من المتقدمين لشغل وظيفة إخصائي نظم معلومات جغرافية «إخصائي مساحة» من الحاصلين على ليسانس الآداب جغرافيا وفقا لشروط الإعلان رقم 3 لسنة 2021.

مكان إجراء الاختبارات للمتقدمين لوظيفة إخصائي مساحة

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، المرشحين من المتقدمين لإجراء الاختبارات التحريرية لشغل وظيفة أخصائي نظم معلومات جغرافية «إخصائي مساحة» من الحاصلين على ليسانس الآداب جغرافيا وفقا لشروط الإعلان رقم 3 لسنة 2021 الحضور في الموعد المقرر في تمام الساعة 11 صباحا بمقر ديوان عام الشركة خلف مديرية الإسكان بالزقازيق وطالبت جميع المتقدمين للاختبار إحضار أصل شهادة المؤهل الدراسي وبطاقة الرقم القومي.

الاختبارات تتم وفق المعايير والشروط المعلنة بكل حيادية وموضوعية

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، إلى أن الاختبارات تأتي إعمالاً لمبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص وتتم وفق المعايير والشروط المعلنة بكل حيادية وموضوعية بعيدًا عن التمييز والمُحاباة.

تجرى الاختبارات مع اتخاذ وتطبيق شديد للإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الاختبارات تجرى مع اتخاذ وتطبيق شديد للإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا ومراعاة التباعد الاجتماعي ضمن الإجراءات الاحترازية.