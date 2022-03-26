حظك اليوم برج العذراء السبت 26-3-2022 عاطفيا ومهنيا.. كن دبلوماسيا

مولود برج العذراء يجد صعوبة كبيرة في التعبير عن مشاعره للآخرين، وبالرغم من ذلك، فهو يكن الكثير من المشاعر للأشخاص المقربين منه، كما أنه يميل إلى المثالية في حياته الشخصية والعملية، ولا يحب تكرار الأخطاء التي يقع بها، ما يجعله يشعر بالإحباط كثيرا عند تكرار تلك الأخطاء، ويجد مولود هذا البرج صعوبة كبيرة في الحصول على أصدقاء، كما أنه يعتمد على العقل عند اتخاذ القرارات المصيرية التي تخص حياته الشخصية ومستقبله، ولا يستعين بقلبه على الإطلاق عن اتخاذ تلك القرارات.

ويحرص مولود برج العذراء دائما على تعلم الكثير من الأمور الجديدة، ما يجعله يسعى للحصول على العديد من الشهادات المختلفة، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس يساعدك على تنظيم وقتك وأفكارك ويمنحك قوة وقدرة على التميز.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

المشتري ونبتون بمواجهة برجك.. اعتمد اللباقة والدبلوماسية وكن دقيقا في أقوالك وأفعالك.

عيوب برج العذراء

من أبرز عيوب مولود برج العذراء عدم ثقته في الأشخاص المحيطين به على الإطلاق، كما أنه يميل إلى الوحدة والانعزال كثيرا، ويحب قضاء الكثير من الوقت بمفرده، دون ان يشاركه أحد، ويتخذ قرارات صارمة ناتجة عن استخدام العقل فقط.