حظك اليوم برج العقرب السبت 26-3-2022 عاطفيا ومهنيا.. تقترب من الجميع

مولود برج العقرب يحب إنفاق المال كثيرا، وبالرغم من ذلك فهو يدرك جيدا قيمة المال، ولا يحب التفاخر والتباهي بالأموال كثيرا، ولديهم قدرة كبيرة على فهم مشاعر الآخرين، ويحرصون على اتخاذ الحذر عن الحديث مع الآخرين، كما أنه يعمل على تعزيز علاقته بالآخرين ولا يحب أن يكون هناك عداءات مع الآخرين، وبالرغم من ذلك، فهو شديد الغيرة على أحبائه، ولا يسمح لأي من الأشخاص الاقتراب منهم على الإطلاق.

لا يمل مولود برج العقرب على الإطلاق من البحث عن شركاء حياة مناسبين لهم، ولا يفضل التعامل مع الأشخاص الذين لم يشبهونه، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

تتحمل مسؤولياتك على أكمل وجه وتستطيع أن تتصرف بحكمة ومرونة.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يدفعك اليوم نحو إظهار دعمك لكل محتاج وتقترب من الجميع بلطف.

عيوب برج العقرب

يتميز مولود برج العقرب أنه من أكثر الشخصيات غيرة على الآخرين المقربين منه، ما يجعل العلاقة مع شريك حياته متوترة كثيرا، كما أنه لديه حب تملك للآخرين.