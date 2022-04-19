الجمهورية الجديدة.. مشروع الحواتم بالفيوم يمنح سكان العشوائيات حياة كريمة

يُعد مشروع إنشاء مشروع إنشاء إسكان بديل العشوائيات بمنطقة الحواتم على غرار «بشاير الخير» و«الأسمرات» هو أضخم مشروع سكني يقام في محافظة الفيوم خلال الفترة الحالية، إذ يجرى العمل على قدم وساق للتغيير والتطوير العمراني لعاصمة المحافظة ضمن مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى لتتناسب مع الجمهورية الجديدة، خصوصاً فيما يتعلق بموضوع الإسكان وإعادة تخطيط المناطق العشوائية، بالإضافة إلى تنفيذ تطوير 6 مناطق عشوائية آمنة غير مخططة، تم الانتهاء من تطوير منطقتين منهما وهما علواية السعادة وعزبة مأمون بمنطقة الصوفي بمدينة الفيوم.

1100 وحدة سكنية في 14 عمارة

ويضم مشروع التطوير العمراني الذي يجرى تنفيذه في منطقة الحواتم، 1100 وحدة سكنية في 14 عمارة، مُقامة على مساحة 11 ونصف فدان، تبلغ مساحة الوحدة بها 87 متراً، بالإضافة إلى 60 محل تجاري بمساحات مختلفة، ومناطق خدمات وجراجات، ويُنفذ تحت إشراف إدارة الأشغال العسكرية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

%97 نسبة الأعمال الإنشائية

وبلغت نسبة الأعمال الإنشائية الخرسانية للمشروع بلغت 97%، والتي تتم بأعلى جودة وطبقًا لبرنامج زمني محدد، بواسطة 840 عامل تابعين لـ10 شركات خاصة في مجالات الإنشاءات، والمرافق، وشبكات الكهرباء.

توحيد ألوان طلاء العقارات

كما أنّه من المقرر أنّ يتم توحيد ألوان طلاء العقارات المحيطة بمنطقة المشروع، بالإضافة إلى رصف الشوارع المؤدية إليه، ليصبح مشروعاً حضارياً للمنطقة بالكامل.

تطوير العشوائيات وعواصم المدن

وأعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أنّ المحافظة تسير في عدة اتجاهات لتطوير العشوائيات، مع المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المدن، موضحاً أنّ أبرز المحاور التي تسير عليها المحافظة تتضمن إدراج ٢٨ فدان بأرض المحلج القديم بمنطقة الحواتم، ضمن أعمال التطوير بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات لاستغلال هذه المساحة على الوجه الأمثل.

إعادة تخطيط مدينة الفيوم

وأوضح محافظ الفيوم، أنّه جرى الانتهاء من أعمال المجسات الخاصة بأرض الشونة والمحلج، استعدادا لبدء الأعمال ضمن مبادرة تطوير العشوائيات، وإعادة تخطيط مدينة الفيوم بشكل مختلف، وأيضا إعادة تخطيط المنطقة عمرانيًا مرة أخرى، إذ جرى الانتهاء من حصر وحدات الإسكان الاجتماعي داخل المدينة التي لم يتم بيعها حتى الآن، ويبلغ عددها 3900 وحدة، ليتم تخصيصها لسكن العشوائيات وفقاً لأولويات كل منطقة.

على جانب آخر، كشف الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، أن المحافظة بصدد إنهاء الإجراءات مع بعض الجهات صاحبة الولاية على عدد من قطع الأراضي المتواجدة داخل مدينة الفيوم، لإنشاء وحدات سكنية تتناسب مع طبيعة المكان، في مناطق الحواتم، وشارع جمال عبد الناصر.

وأضاف نائب محافظ الفيوم، أنّه سيجرى الاستفادة بالوحدات السكنية الخالية بمنطقة دمو، وذلك بالتزامن مع تنفيذ المشروع القومي للسكن البديل بمنطقة الحواتم، فضلاً عن البدء في حصر الوحدات السكنية في منطقة الشيخ حسن وعدد سكانها، بالإضافة إلى مراجعة مساكن حي غرب تمهيدًا للبدء في إعادة تخطيطها.