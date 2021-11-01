مفاجأة في واقعة تصوير الفتيات داخل «بروفة» محل بالهرم: اتفضح قبل كده

لم تكن الواقعة الأولى التي يتم القبض فيها على صاحب محل ملابس الهرم بتهمة تصوير الفتيات خلسة أثناء تبديل ملابسهن داخل «البروفة»، فهناك العديد من الوقائع المشابهة، آخرها ضبط شاب عشريني يعمل بمحل ملابس في شارع فاطمة رشدي بمنطقة الهرم، بعد تقديم فتاة لبلاغ ضده يفيد بتصويرها شبه عارية هي وصديقتها داخل غرفة تبديل الملابس.

جريمة قبل 3 شهور

يكشف أحد سكان المنطقة التي بها محل المتهم، وهو صاحب «جيم» مقابل لمحل الملابس، يدعى «خالد»، أن هذه لم تكن الواقعة الأولى التي يتم فضح جريمة الشاب المتهم، بل سبق وتم كشف فعلته الشنعاء على يد فتاة أخرى ولكن لم تصل وقتها لبلاغ في قسم الشرطة واستغل والده عمله كمحام، وتواصل مع الفتاة بشكل ودي وانتهت القصة حتى عادت بشكل أبشع من ذي قبل.

شاهد عيان: المتهم بيستدرج طالبات معهد السينما

يقول «خالد»، إن الشاب متواجد في المنطقة منذ عدة سنوات، ولم يلاحظ عليه أحد أنه سيئ السلوك، بل كان يتعامل بشكل جيد مع الجميع، مضيفًا: «اللي هو بيعمله ده مرض وهتك عرض لبنات ملهاش ذنب غير أنها دخلت محل تشتري هدوم بعد ما بدأ يعمل تخفيضات كل شوية علشان يستدرج البنات»، مضيفا أن المحل بالقرب من معهد السينما بأكاديمية الفنون، لافتًا إلى أن ذلك كان عامل جذب للعديد من الفتيات، فضلًا عن أنه كان يعمل في الملابس المستعملة لماركات عالمية بأسعار زهيدة جذبت انتباه الفتيات: «البنات كانوا بيجوا ويجيبوا صاحبتهم ميعرفوش إنه عامل خرم للبروفا علشان يتفرج على البنات ويصورهم».

تجديد حبس المتهم

وكانت جهات التحقيق قد أمرت بحبس المتهم بعد سماع اعترفاته وأقوال المجني عليها وصديقتها، ومثل أمام قاضي المعارضات، أمس، وأمر بتجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي لا تزال مستمرة.