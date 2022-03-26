«باريس»: نخطط لعملية إنسانية لإجلاء الأشخاص من مدينة «ماريوبول»

تخطط فرنسا بالتنسيق مع تركيا واليونان، لعملية إنسانية لإجلاء الأشخاص من مدينة «ماريوبول» الساحلية الأوكرانية.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحفي عقب القمة الأوروبية في بروكسل: «سنبدأ عملية إنسانية مع تركيا واليونان لإجلاء كل من هم على استعداد لمغادرة ماريوبول».

وأضاف ماكرون، أن مثل هذه المهمة يجب أن يتم نشرها في الأيام المقبلة كلما كان ذلك أسرع كان ذلك أفضل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

1500 نظام لصواريخ «ستريلا» من ألمانيا إلى أوكرانيا

وأوضحت وسائل إعلام ألمانية، أن شحنة مساعدات عسكرية جديدة أرسلتها برلين، وصلت إلى أوكرانيا، وأشارت مصادر حكومية ألمانية، إلى أن المساعدات شملت 1500 نظام لصواريخ «ستريلا» المضادة للطيران السوفيتية الصنع، و100 رشاشة من نوع «إم جي3» و8 ملايين طلقة للمسدسات.

كما تم نقل إلى أوكرانيا 350 ألفا من وجبات الطعام، و50 عربة طبية، إضافة إلى المستلزمات الطبية.

موسكو تستهدف قيادة القوات الجوية الأوكرانية في «فينيتسيا» بـ6 صواريخ

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأوكراني، أن صواريخ روسية بعيدة المدى استهدفت، مركز قيادة القوات الجوية في «فينيتسيا» الواقعة في وسط البلاد، متسببة بخسائر جسيمة، مشيرا عبر «تليجرام»، إلى إطلاق الروس 6 صواريخ بعيدة المدى أسقط الدفاع الجوي الأوكراني بعضها وأصاب البعض الآخر مباني عدة محدثاً خسائر جسيمة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، أشار مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، للصحفيين، إلى أن قوات موسكو تعمل الآن على وصل خطوط الإمداد والقضاء على المقاومة الأوكرانية في منطقة «دونباس»، موضحا أن القوات الروسية لا تتحرك على محاور عاصمة أوكرانيا «كييف».

وكان مساعد وزير القوات البرية الأمريكية للمشتريات واللوجستيات دوجلاس بوش، قال في وقت سابق، إن بلاده قد تكثف إنتاج صواريخ «جافلين» المضادة للدبابات وأنظمة الدفاع الجوي المحمولة «ستينجر»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدوره، أعرب رئيس صربيا ألكسندر فوسيتش عن تفهمه لخطوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي لا طريق للعودة أمامه وعليه مواصلة المعركة، فيما قال وزير الخارجية البرازيلي كارلوس فرانسا، إنه يثق في قدرة بلاده على الإسهام في ترتيب الحوار بين روسيا وأوكرانيا.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قال في وقت سابق، بعد قمة «الاتحاد الأوروبي» في بروكسل، إن يتوقع محادثة جديدة مع نظيره الورسي فلاديمير بوتين في غضون 48-72 ساعة القادمة، مشيرا إلى أن أحد مواضيع الحوار سيكون العملية الإنسانية في «ماريوبول».

إدارة بايدن تعتزم فرض عقوبات على شركات روسية تقدم الخدمات للجيش

بدورها، أشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» الامريكية، إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتزم فرض عقوبات على شركات روسية تقدم الخدمات للجيش وأجهزة الاستخبارات الروسية. ومن بين الشركات التي من المقرر فرض العقوبات عليها، شركة «سرينيا إنجنيرينج» و«سرتال».

وستطال العقوبات الأمريكية، 4 شركات تتعاون مع الشركتين في تزويد الجيش والاستخبارات بالمنتجات الضرورية، كما ضمت القائمة مركز فيكتور العملي للأبحاث في بطرسبورج، وشركة ميكرون، أكبر شركة لصناعة الشرائح الإلكترونية في روسيا، وشركة «تي بلات فورمز» للحواسيب المتقدمة.

وأضافت «وول ستريت»، أن وزارة الخزانة الأمريكية قد تعلن عن العقوبات الجديدة الأسبوع المقبل.

وأعلنت لجنة الاتصالات الفدرالية الأمريكية أنها أدرجت «كاسبر سكاي لاب» الروسية في قائمة الكيانات التي تشكل أنشطتها تهديدا للأمن القومي الأمريكي، مشيرة إلى إضافة كيانين قانونيين من الصين إلى القائمة المحدثة للعقوبات الصادرة عن لجنة الاتصالات الفدرالية.

من جانبها، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن فرض عقوبات على «بكين» ليس ضروريا أو مناسبا في هذه المرحلة.