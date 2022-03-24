«التعليم» تطالب المدارس الخاصة والدولية بسداد نسبة 1% من المصروفات

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع المديريات والإدارات التعليمية، بشأن تنفيذ القرار الوزاري رقم 148 لسنة 2021 الخاص بإلزام المدارس الخاصة والدولية بسداد نسبة 1% من إجمالي المصروفات الدراسية في حساب الصندوق بالبريد، حيث لم يلتزم الكثير من المدارس بالمواعيد الواردة بالقرار الوزاري، مؤكدة أهمية تنفيذ القرار الصادر لتنفيذ أحكام المادة 3/15 من القانون رقم 213 لسنة 2020 والمعلن بالجريدة الرسمية في 3 من ديسمبر 2020.

وأضافت الوزارة في كتاب دوري رقم 6 بتاريخ 22 مارس الجاري، أن المصروفات الدراسية أو الوعاء الذي تخصم منه نسبة الـ1% هي إجمالي رسوم التعليم المحصلة من الطلاب قبل إجراء أي استقطاع منها، باستثناء الرسوم المقررة بموجب قوانين أخرى على الطلاب، والتي يتضمنها القرار الوزاري الذي صدر سنوياً لجميع المدارس على مستوى الجمهورية عام وخاص، وهي رسم رعاية النشء والشباب ورسم الالتحاق وصندوق تكريم الشهداء ونقابة المهن التعليمية والتأمين الصحي وصندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وأي قوانين تخطر بها الوزارة لضمها على مصروفات الطلاب عام وخاص.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على التزام المديريات والإدارات التعليمية بالمراجعة مع المدارس الخاصة والدولية الخاضعة لإشرافها، في ضوء أعداد الطلاب المقيدين بكل صف ومرحلة دراسية وتحديد نسبة 1% وفقاً للمصروفات المعتمدة لديها لكل صف ومرحلة دراسية وإرسال بيان للصندوق بذلك.