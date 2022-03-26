كواليس استقبال والدة محمد صلاح لطفل من ذوي الهمم: «نفسه يمسك إيده»

كشفت رنا محمد، والدة الطفل عبد الله هاشم، عن كواليس استقبال والدة محمد نجم المنتخب وليفربول الإنجليزي، لطفل من ذوي الهمم، مؤكدة أن حب ابنها لـ «مو صلاح»، بدأ عندما كان يبلغ عمره 4 سنوات، «محمد صلاح حلم الكبار والصغار، وابني بيحبه من قلبه».

هدية محمد صلاح

وأضافت «محمد»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية هبة ماهر، اليوم السبت: «كانت أمنيتي يمسك إيد محمد صلاح وهو نازل الماتشات في الملعب، وتواصلت مع اتحاد الكرة وبالفعل نزلوه في كأس الأمم الأفريقية في 2019 بس ممسكش إيد صلاح».

وأشارت إلى أن ابنها لم يتوقف حلمه عن ذلك، وسعى للتواصل مع النجم محمد صلاح، وبالفعل أجرى محادثة معه عن طريق والدته، «وعده لما يجي مصر هيقابله ويتصور معاه».

ولفتت إلى أن والدة محمد صلاح تواصلت معها من جديد منذ أيام أخبرتها بأن محمد صلاح أهدى ابنها «التيشيرت» الخاص به عند وصوله لمعسكر المنتخب، ثم استقبلته «كانت فرحة لا توصف ومكنش مصدق».

التكريم في المدرسة

وأوضحت أن ابنها «عبد الله» ارتدى «التيشيرت» خلال ذهابه للمدرسة، «صجابه مكنوش مصدقين لحد ما بعت للمدرسين الصور، عشان بحب يكون ابني مميز في المدرسة، والمدرسة كرمته في طابور الصباح أمام المدرسين وصحابه وده كان له صدى كبير عليه».

وأفادت بأن ابنها في الصف الثالث الابتدائي يدرس في مدرسة عادية حيث يبلغ من العمر حاليا 9 سنوات، «هو كويس جدا في الكتابة والقراءة، وبيتمرن في السباحة، لسة مفيش ميداليات بسبب وقف النشاط خلال كورونا».

ونوهت إلى أن ضم ابنها لمدرسة عادية أجري بصعوبة شديدة، «تعبت جدا إني ألاقي له مدرسة عادية تاخده بنظام الدمج»، مقدمة التحية للرئيس السيسي لتوفيره سبل الدعم لذوي الهمم ليس في الدراسة فقط ولكن في كل شيء.