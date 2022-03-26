«التعليم» تحدد مهام ومسؤوليات رئيس الوحدة المركزية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مسئوليات رئيس الوحدة المركزية لتحسين وضمان جودة التعليم الفني، موضحة أنه يهتم بالتنسيق مع جهة الاعتمادة المعنية لتطبيق نموذج ومواصفات جودة التعليم الفني، والإشراف على وضع سياسات جودة التعليم الفني، وتصميم أدوات التقييم الذاتي والداخلي وخطط التأهيل وتقارير المتابعة وقياس الأثر.

وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنه يهتم بمراجعة تشكيل اللجان الفنية لحصر وتصنيف مدارس التعليم الفني، بكل المديريات ووضع معايير تشكيل فرق التقييم الداخلي، ومعايير أولويات اختيار مخططات التحسين، والإشراف على زضع الخطط الطويلة ومتوسطة وقصيرة المدى لتأهيل واعتماد مدارس التعليم الفني على مستوى الجمهورية.

مراجعة نتائج المقابلات والزيارات الميدانية

وأوضحت أنه يهتم بمراجعة ومتابعة تنفيذ خطط تدريب وتنمية العاملين بوحدات جودة التعليم الفني على مستوى الوزارة، وعلى مستوى المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، بالتنسيق مع تلك الوحدات والإدارة المختصة بتدريب معلمي التعليم الفني، ومراجعة نتائج المقابلات والزيارات الميدانية التي تقوم بها فرق التقييم الداخلي للمدارس ومراجعة التقارير المرحلية والنهائية التي ترفعها هذه الفرق ومتابعة نسب إنجاز مخططات التحسين، واستدامتها والتوجيه بأية إجراءات تصحيحة أو علاجية مطلوبة.

ونوهت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه يهتم بالتوجيه بتحديد أفضل الممارسات المتبعة في كل مجالات ومهام جودة التعليم الفني ووضع الآليات المناسبة لمشاركة ونقل هذه الممارسات بين المدارس المختلفة، ومتابعة تنفيذ ونشر نظام معلومات جودة التعليم الفني وتوثيق وأرشفة ملفات المدارس ومخططات التحسين.

وظيفة رئيس وحدة تحسين وضمان جودة التعليم الفني

كما يتولى رفع التقارير الدورية عن أنشطة الوحدة إلى نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، ولجنة تنسيق جودة التعليم الفني بالوزارة والتوصية بأية تعديلات ضرورية لسياسات جودة التعليم الفني، في ضوء متابعة تنفيذ خطط تأهيل واعتماد مدارس التعليم الفني، وتمثيل الوحدة في اجتماعات لجنة تنسيق جودة التعليم الفني بالوزارة لاستعراض الأداء الفعلي لخطط الجودة إزاء المستهدفات ومناقشة معوقات التنفيذ والدعم المطلوب.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن حاجتها لشغل وظيفة رئيس وحدة تحسين وضمان جودة التعليم الفني عن طريق النقل، أو انتداب من بين العاملين بديوان عام الوزارة.