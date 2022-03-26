عاجل.. بريطانيا ترسل مقاتلات وجنود للمراقبة الجوية لـ«الناتو» بالبحر الأسود

أعلنت بريطانيا إرسال مقاتلات وجنود للانضمام إلى مهمة المراقبة الجوية لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، في البحر الأسود، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

وأكدت بريطانيا التزامها بأمن الناتو وأوروبا في مواجهة العداون الروسي على أوكرانيا، وأعلن حلف شمال الأطلسى، وصول مقاتلات إلى هولندا من 7 بلدان من بينها أمريكا وبريطانيا وألمانيا، لإجراء تدريب.

وصول مقاتلات إلى هولندا من 7 بلدان

وأشار مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى أنّ الاتحاد يسعى لتفادي حرب باردة جديدة بين الشرق والغرب.

في المقابل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنّ روسيا تتفاخر بقدرتها على تدميرنا بأسلحة دمار شامل، مؤكدًا أنّه يجب إصلاح المؤسسات الدولية بما فيها الأمم المتحدة.

ونوه زيلينسكي، بأنّ روسيا لم تلتزم بالضمانات الأمنية التي تعهدت بها لأوكرانيا.