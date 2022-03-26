التعليم: طريقة الامتحان تتوقف على المرحلة العمرية والظروف السائدة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة حريصة على الاستعداد الجيد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بجانب الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة، مشدداً على الطلاب بضرورة التحضير الجيد للامتحانات والتدريب على نمط الأسئلة التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

وأضاف «شوقي» لـ«الوطن»، أن الوزارة تعمل على تجهيز كل الأدوات وتقرر الأداة المناسبة للامتحانات سواء ورقياً أو إلكترونياً في الوقت المناسب، مؤكداً أنها أمور لا تؤثر على تحضير الطلاب ومتروكة للوزارة نفسها لإيجاد الحل الأمثل في توقيت الامتحانات، لافتاً إلى أنه تم توفير العديد من المنصات التعليمية التي تخدم الطلاب وتساعدهم على فهم مرخجات التعلم في كل مقرر دراسي.

شوقي: وسيلة عقد الامتحانات تتوقف على المرحلة العمرية والظروف السائدة

وأكد الدكتور طارق شوقي، أن جميع الامتحانات يمكن أن تكون ورقية أو إلكترونية أو في صورة مشروعات حسب المرحلة العمرية وطبيعة الامتحان والظروف السائدة وقتها، مشيراً إلى أن امتحانات الصف الأول الإلكترونية التي عقدت خلال الفترة من 20 إلى 22 مارس الجاري سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات.

ونوه وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة حريصة على التنسيق الكامل مع جميع المديريات والإدارات التعليمية للوقوف على استعدادات عقد الامتحانات، مؤكداً أن الامتحانات الإلكترونية التي عقدت لطلاب الصف الأول الثانوي تهدف فقط للتدريب على كيفية الإجابة على الأسئلة عبر الوسيط الإلكتروني.

استعدادات خاصة للامتحانات

وفي سياق متصل، كثفت مديريات التربية والتعليم من استعداداتها لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني، حيث تم توجيه الطلاب على التسجيل على المنصات التعليمية للاطلاع على المحتوى الرقمي المتوفر عليها، فضلاً عن تدريبهم على نمط أسئلة الامتحانات التي تركز على الفهم.

قال محمد عبد التواب، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، إن المديرية حرصت على تدريب على أسئلة الامتحانات، موضحاً لـ«الوطن»، أن المعلمين حرصوا على تبسيط مخرجات التعلم لهم.