«آية» في دعوى طلاق: «بيحطلي مخدرات في العصير وخلاني مدمنة»

جلست فتاة عشرينية على مقعد متهالك داخل محكمة الأسرة، وتسند برأسها على كتف والدها الذي جاء معها ليساندها، وعينها تذرف الدموع وباقتراب «الوطن» منها لمعرفة قصتها، قالت «آية» إنها لم تصدق حتى الآن أنها أصبحت مدمنة على المخدرات بسبب زوجها عديم الضمير الذي دمر حياتها، طمعًا في أموالها، وأنها لم تتخط الأمر بسهولة بعد أن سمعته يخطط مع عشيقته ليتخلص منها ويطلقها ليتمتع بأموالها معها، فتوجهت لمحكمة الأسرة وأقامت ضده دعوى طلاق للضرر.

الزوج استغلها ماديًا وعاطفيًا

وحكت الزوجة قبل دخولها للمثول أمام قاضي محكمة الأسرة تفاصيل زيجتها، أنها تعرفت على شاب وأوهمها بالحب والغرام حتي تمكن منها، وعرض عليها الزواج لكنه صارحها بأنه لا يمتلك أي أموال في الوقت الحالي، وعندما لاحظ أنها تعمل في وظيفة وتتقاضى راتبا كبيرا، ولديها سيارة ومجوهرات، بدأ في استغلالها وهي وقعت في الفخ، وبدأ يستعطفها حتى تعطيه أموالا، وبعد فترة انفصل عنها بحجة أنه لا يريد جرحها وأنها بالتأكيد سترفض الزواج منه، ولكنها وافقت على الخطبة منه.

الزوجة تكفلت بالزيجة كاملة

واستطردت «آية» في حديثها لـ «الوطن»، بأنها تشعر أنها تختنق كلما تذكرت تفاصيل زيجتها التي دمرتها، وأنها طوال فترة الخطبة لم تلاحظ عليه أيه شيء يدل على أنه يتعاطى المخدرات، وجهزت منزل الزوجية بالكامل بعد أن أقنعت والدها بشراء شقة لها وكتبها باسمها، وجهزت حفل الزفاف ولم يتكلف بقرش واحد، وسافرت لشهر العسل على نفقاتها، ووعدها أنه سيرد لها كل هذه الأموال، وكتب لها وإيصالات أمانة، وهي كانت موهومة بحبه.

أوهمها أن خيانته تهيؤات

وخلال حديثها انهارت «آية» من البكاء وتذكرت تفاصيل من حياتها التي دمرها لها بعد أن استأمنته على نفسها، موضحة أنها عاشت معه أكثر من 10 أشهر ولم تشتك من أي شيء فكان يعاملها بكل حب، ويحضر لها الطعام فور عودتها من العمل، ويحضر لها العصير، وبعد فترة بدأت تلاحظ اختفاء أموال ومجوهرات من خزنتها، وعندما واجهته ترك المنزل وقال إنها تسرقه، وهي لم تشك فيه وصالحته وعندما عاد بدأت تشعر بخيانته لها، وكان يوهمها أنها تهيؤات من ضغط العمل.

يخطط مع عشقيته لسرقتها

«بعد فترة لقيت نفسي مدمنة العصير بطريقة غريبة لدرجة إني لو مشربتهوش جسمي يوجعني وأصدع، ولما أخويا هزر معايا وقالي إنتي مدمنة بدأت أشك، ولما مرضتش أشرب العصير ضربني، وبعدها أن بقيت أطلب العصير بنفسي عشان أشربه، وفي مرة سمعته بيتكلم في التليفون مع واحده وبيقولها أنه هيزود البرشام في العصير عشان يمضني على عقد الشقة والدهب عشان يخلص مني ويطلقني»، حسب تصريحات الزوجة.

دعوى طلاق للضرر

وأنهت الزوجة حديثها بأنها عثرت على البرشام وعرفت أنه مخدر «الاستروكس»، وبمواجهته أنكر الأمر ورفض تطليقها، فاتصلت بشقيقها وبعد شجار دام بينهم طردوه من الشقة، وتوجهت لمحكمة الأسرة التجمع الخامس وأقامت ضده دعوى طلاق للضرر، حملت لرقم 207 لسنة 2021، ولا زالت الدعوى أمام المحكمة.