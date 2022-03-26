إقبال كثيف على الشراء من معرض أهلا رمضان بالسويس.. والتخفيضات وصلت 40%

شهد منفذ «أهلاً رمضان» بمحافظة السويس إقبالاً كثيفاً من المواطنين، لشراء مستلزمات رمضان، بالإضافة إلى الإقبال على شراء اللحوم والخضروات التي تُعرض لأول مرة بتلك التخفيضات عن نظيرتها خارج المنفذ والتوابل والمنظفات والزيوت.

عروض وتخفيضات على المعلبات

الإقبال تزايد على المعلبات والبلح والطحينة لقيام التجار بإجراء عروض وتخفيضات وصلت فى بعض السلع لسعر الجملة المباع في المحال بالأسواق، وتنوعت العروض من إضافة منتج على مجموعة من البضائع أو المعلبات أو تخفيضات تخطت حاجز 40% على بعض المعلبات ذات الأصناف الواحدة مثل التونة والبرجر والمنظفات المختلفة خاصة السائل منها.

اللحمة الطازجة 110 والمجمدة 70 والفراخ 42 والبيض 50

وكانت اللحوم والدواجن والبيض من أكثر السلع التى لاقت إقبالا كبيرا من أهالي السويس للشراء، حيث تم عرض اللحوم المجمدة بمبلغ 70 جنيها فيما تم عرض اللحوم الكبيرة الظازجة 110 جنيهات والصغيرة 130 جنيها أما الفراخ فتم عرضها بـ 42 جنيها أما البيض فسعره 50 جنيها.

الياميش والأرز والمكرونة والتوابل عليها عروض أيضاً

فيما قام عدد من الشباب الذين يعرضون الأرز والتوابل والمكرونات بأنواعها والبيض والبلح وياميش رمضان بعمل تخفيضات غير مسبوقة على البضائع، وصلت أيضاً لنصف ثمنها بالأسواق، مؤكدين أن مشاركتهم فى المعرض ليست للتجارة قدر ما هى تعاون ومشاركة مع أهالى السويس.

خضار مسلوق وجاز للطهى بالمعرض

من المعروضات التى لاقت إقبالا أيضاً الخضروات الجاهزة للطهى من بسلة وكرنب مسلوق وقرنبيط وكوسة تم تقويرها وباذنجان للحشو وورق عنب مسلوق وغيرها من الخضروات سابقة التجهيز.