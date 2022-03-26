ضبط 12 لصا في حملات مكبرة على مستوى الجمهورية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها المكثفة؛ لضبط الجرائم بشتى صورها والخارجين عن القانون، ولا سيما جرائم السرقة.

ووفق بيان أصدرته وزارة الداخلية، اليوم السبت، تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من مالك إحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم، مقيم بذات العنوان، باكتشافه سرقة مبلغ مالي و2 جهاز لاب توب من داخل الشركة.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة، عامل سابق بالشركة المشار إليها وآخر، مقيمين بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة، أمكن ضبطهما، وبحوزة المتهم الأول جهاز لاب توب ومبلغ مالي.

بمواجهة المتهمين، أقر الأول بأنه نظرًا لعمله السابق بالشركة وأن بحوزته المفتاح الخاص بها، فاختمر في ذهنه الاستعانة بالمتهم الثاني، وارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أيد المتهم الثاني أقواله.

ضبط 4 أشخاص سرقوا معدات من موقع تحت الإنشاء

وفي واقعة أخرى، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 4 أشخاص، مقيمين بنطاق محافظتى أسيوط وسوهاج، حال استقلالهم سيارتين، وبحوزتهم «طن من الأسياخ الحديدية محملين على السيارتين المشار إليهما - مولد كهرباء - 2 صاروخ - لمبة لحام - إسطوانة غاز».

بمواجهة المتهمين بالمضبوطات، اعترفوا بسرقتها من داخل موقع إحدى الشركات للمقاولات، وباستدعاء مسئول الأمن بذات الشركة تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة.

كشف ملابسات سرقة مبلغ مالى من مسكن بأسوان

وفي أسوان، تلقى مركز شرطة إدفو، بلاغًا من تاجر، مقيم بدائرة المركز، باكتشافه عقب عودته لمنزله، سرقة مبلغ مالى من داخل دولاب غرفة نومه.

وتبين وجود آثار عنف بنافذة المطبخ، وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، توصلت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة «جار الـمُبلغ».

أمكن ضبط المتهم وبحوزته (طبنجة صوت) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

ضبط تشكيل عصابي في سرقة الدراجات النارية

كما تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة، من سائق مركبة توك توك، مقيم بدائرة القسم، بقيام شخصين مجهولين استقلا المركبة قيادته، واستوليا عليها ولاذا بالفرار، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الجيزة.

أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيــًا تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك، كما اعترفا بارتكابهما 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

ضبط عصابة سرقة الهواتف المحمولة

فيما تلقى قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم، بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بمركبة توك توك، يستقلها 3 أشخاص قام أحدهم بسرقة هاتفه المحمول، ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، مقيمين بنطاق محافظتي القاهرة والقليوبية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهم «فرد خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار – الهاتف المحمول المستولى عليه- 3 هواتف محمولة مجهولين المصدر – مبلغ مالي»، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب «الخطف»، باستخدام المركبة المضبوطة بحوزتهم، كما أضافوا بحيازتهم للسلاح النارى بقصد الدفاع والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وأقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب «الخطف».