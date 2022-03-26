«الداخلية»: ضبط 1280 قضية حجب سلع غذائية وبيع بأزيد من السعر 

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1280 قضية تموينية متنوعة، من بينها 18 قضية حجب سلع غذائية ومواد بناء بإجمالي مضبوطات بلغت قرابة 68 طن «دقيق – زيت طعام – سكر – مسلى – مكرونة – أرز»، 12020 عبوة سلع غذائية، 25 طن أسمنت، 7 قضايا الاستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت أكثر من 14 طن «دقيق مدعم – سكر تموينى – أسمدة مدعمة – 1500 عبوة زيت مدعم»، و114 قضية بيع بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت 16 طن «حديد تسليح – أكثر من 39 طن أسمنت – قرابة 65 طن دقيق – زيت طعام – سكر- مكرونة – أرز – فول – أعلاف – 18369 عبوة– 3023 إسطوانة».

ضبط 5 أطنان مكرونة وزيت وزبدة منتهية الصلاحية

كما تم ضبط 5 أطنان «مكرونة – زبدة – زيت طعام –مسلى» تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق؛ مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصري، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية «بدون ترخيص» بمحافظة الإسكندرية.

ضبط 16 طن «أعلاف حيوانية» معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصري، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص بمحافظة الإسكندرية.

ضبط أكثر من 8 أطنان «دقيق أبيض – مكرونة - بقوليات» بدون بيانات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القليوبية.

ضبط 6 أطنان «أرز أبيض» بدون بيانات

ضبط 6 أطنان «أرز أبيض» بدون بيانات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الغربية.

ضبط قرابة 6 أطنان سلع غذائية «دقيق أبيض – ملح طعام» بدون بيانات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القليوبية.

ضبط 15 طن «أسمنت» و12 طن «حديد تسليح» بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن شركة لتجارة مواد البناء بمحافظة الجيزة.

ضبط 16 طن «أسمنت» و4 أطنان «حديد تسليح» بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن شركة لتجارة مواد البناء بمحافظة القاهرة.

ضبط 4 أطنان «أسماك مدخنة رنجة – ملح طعام» مجهولة المصدر

ضبط أكثر من 4 أطنان «أسماك مدخنة رنجة – ملح طعام» معبأة داخل عبوات وشكائر بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لتعبئة وإنتاج الأسماك المدخنة بدون ترخيص بمحافظة الغربية.

ضبط أكثر من 2 طن «مقطعات دواجن» بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وبها «حروق تجميد» وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القليوبية.

ضبط 3 أطنان «أسمدة زراعية» معبأة داخل شكائر بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الزراعى ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة الأسمدة الزراعية بمحافظة الشرقية.

ضبط أرز ودقيق مجهول المصدر

في سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن مخزن دقيق – كائن بالقاهرة لقيامه بإدارة المخزن المشار إليه بدون ترخيص بالمخالفة للقانون، وحيازته سلع مجهولة المصدر وبدون فواتير، كما عُثر بداخل المخزن على 13 شيكارة أرز منتهية الصلاحية – 4 أطنان دقيق - 5 أطنان أرز بلدى محلي المنشأ – طن مكرونة.

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما أقر بأن المخزن المشار إليه ملك أحد الأشخاص.

حملات لضبط المخالفات البيئية بمحافظتي القاهرة والقليوبية

كما شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، حملات مكثفة، بالتنسيق مع فروع الإدارة بنطاق مديريتي أمن القاهرة - القليوبية، بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لضبط السيارات التي تسبب انبعاثات وأدخنة ضارة بالبيئة والمخالفات الواقعة على مجرى نهر النيل؛ ما أسفر عن فحص 89 سيارة، ضُبط خلالها 30 سيارة عدد 3 سيارة بنزين- عدد 27 سيارة سولار غير مطابقة بالمخالفة لقانون البيئة، بنطاق مديرية أمن القليوبية.

كما تم ضبط 14 قضية «صرف مباشر – إلقاء مخلفات» على مجرى نهر النيل والمجارى المائية بنطاق مديرية أمن القاهرة بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل والمجارى المائية.

ضبط عدد 1366 مخالفة مرورية متنوعة

فيما أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتي:-

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 5 قضايا.

في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط 2 قضية.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد 1366 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال الأمن العام: ضبط عدد 41 قضية.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد 254 حكم قضائى متنوع.

في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط 6 قضايا.

نتائج جهود شرطة البيئة والمسطحات خلال 24 ساعة

ونفذت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدة حملات تفتيشية مُكبرة؛ لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافطتى البحيرة – القليوبية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، جاء أبرزها على النحو التالى:-

في مجال حماية الثروة الزراعية والأسمدة والمبيدات الزراعية: ضبط 34 قضية مصنع للتنمية الزراعية – 2 شركة للتنمية الزراعية – 2 صيدلية بيطرية – 3 محال لتجارة الأعلاف- مركز بيطرى وجميعهم بدون ترخيص بنطاق مديريتى أمن البحيرة- القليوبية،بمضبوطات بلغت 14٫5 طن أعلاف – 5440 عبوة مخصبات ومبيدات زراعية – 1265 عبوة أدوية بيطرية بدون ترخيص.

الطب البيطري: ضبط عدد 4 قضايا 2 ثلاجة – 2 محل جزارة بنطاق مديرية أمن القليوبية، بمضبوطات بلغت 5٫49 طن لحوم مذبوحة خارج المجزر ومتغير الخواص الطبيعية.

في مجال حماية البيئة والصحة العامة: ضبط مخزن بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن البحيرة، بمضبوطات بلغت 29771 كرتونة منظفات «صابون سائل – شامبوا – منظفات أرضيات» بدون ترخيص.

في مجال حماية الثروة السمكية: ضبط عدد 20 قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد بنطاق مديرية أمن البحيرة.

ضبط 11626 قضية سرقة تيار كهربائي

في السياق ذاته، اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

ضبط 4009 قضايا متنوعة لضبط الظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

الإدارة العامة لشرطة الكهربا: ضبط 11626 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم: ضبط 194 قضية في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب».

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة: ضبط 176 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مباني – محلات بدون ترخيص.

الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة: ضبط 1323 قضية تموينية متنوعة أبرزها غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية.