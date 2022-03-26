ارتفاع سعر خام الحديد الصيني 4% بسبب نقص الإمدادات

قفز سعر خام الحديد ما يقرب من 4% أمس الجمعة حيث تكافح المصانع الصينية مع نقص الإمدادات بسبب الاضطرابات المرتبطة بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن يخفض المنتجون في أكبر مدينة لصناعة الصلب في تانغشان الإنتاج أو يعلقونه لأن مخزونات المواد الخام لديهم لا يمكنها إلا تغذية الإنتاج لعدة أيام.

أسعار الحديد

وظل النقل مقيدًا بسبب الإغلاق المؤقت في المقاطعة الصينية بسبب انتشار كورونا، وتعمل ضوابط المرور على تعطيل العمليات في بعض المصانع في المدينة الشمالية، والتي لعبت منذ فترة طويلة دورًا محوريًا في أكبر صناعة للصلب في العالم.

وأنتجت تانغشان الصينية، أكثر من 130 مليون طن من الصلب العام الماضي، أي حوالي 13% من إنتاج الصين، وأظهرت البيانات التي جمعتها شركة ميستيل للاستشارات أن متوسط ​​الإنتاج اليومي البالغ حوالي 36100 طن من الحديد المنصهر قد تأثر في اعتبارًا من 24 مارس الجاري، وسط صيانة أفران الصهر بسبب أزمة الإمداد.

وارتفعت العقود الآجلة لخام الحديد الأكثر تداولًا في بورصة داليان للسلع، لتسليم مايو، بقدر 3.9% إلى 858 يوان (134.82 دولار) للطن، وانتهت عند 856 يوانًا للطن، مما أدى إلى ارتفاع المكاسب الأسبوعية إلى 2.7%.

وتأثر ما يقرب من 80% من الاقتصاد الصيني بطريقة ما بأسوأ تفشي فيروس كورونا منذ عامين، مما أدى إلى إجهاد المعروض من السلع وإحداث زيادة.

وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية منذ 24 فبراير الماضي، في ارتفاع أسعار مدخلات إنتاج الحديد وعلى رأسها البيليت وخردة الحديد والمكورات، وحيث بلغ مقدار الزيادة في البيليت 50 دولاراً في الطن، ليسجل سعر الطن التركي 910 دولار.

سعر طن البيليت

كان سعر طن البيليت يدور قبل أسابيع من الحرب الروسية الأوكرانية في نطاق 710 دولار، وتعد أوكرانيا أحد أكبر منتجي البيليت العالميين، وأدت الحرب عليها من قبل روسيا إلى توقف إمداداتها إلى الأسواق العالمية.