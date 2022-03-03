افتح مشروعك واكسب 863 ألف جنيه سنويًا.. الوجبات النصف جاهزة كلمة السر

قدَّرت دراسة جدوى حديثة أرباح مشروع الوجبات نصف الجاهزة بما يقرب من المليون جنيه سنويًا، من خلال استثمارات كلية تقدر بنحو مليون و61 ألف جنيه.

الدراسة الصادرة عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تقول إن تلك المشروعات تحقق مبيعات مرتفعة، ومنتجاتها لا غنى عنها، خاصة في ظل زيادة أعداد السيدات العاملات.

جدوى مشروع الوجبات نصف الجاهزة

وتعتبر المشاريع الصناعية في مجال المنتجات الغذائية من المشروعات الهامة، والتي تساعد على الوصول بالمنتجات الزراعية الأولية إلى منتجات مصنعة أو نصف مصنعة، كما يمكن استخدام اللحوم المستوردة كمادة خام لإنتاج أكثر من منتج نصف مصنع أو نصف جاهزة مثل الكفتة، السجق، والبرجر.

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ومع سرعة وتيرة الحياة وانشغال الكثير من السيدات في أعمالهن، يبحثن عن طرق سهلة وبسيطة لتحضير الطعام، وهو ما يوفره الأطعمة المصنعة والخضراوات الجاهزة للطبخ، وكذلك اللحوم نصف الجاهزة.

ماذا تحتاج لبدء المشروع؟

ويهدف مشروع الوجبات نصف الجاهزة إلى النهوض بالصناعة المحلية وتوفير فرص عمل للشباب، ويحتاج فقط إلى عدد من المعدات والمشتريات، هي: «ثلاجة مبانى في العنبر+ مفرمة + عجانه+ مدفع لتعبئة السجق+ مكبس برجر+ ماكينة تغليف بلاستيك+ معدات اختبار جودة+ ماكينة طبع تاريخ+ ترولى حديد متحرك+ ميزان طبلية+ ماكينة تعبئة تحت تفريغ+ كبه».

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وتعد أماكن ومصانع بيع الوجبات النصف جاهزة من أشهر المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، والتي تتواجد في العديد من الأماكن والسوبر ماركت والأسواق لذلك يبحث كثيرون عن دراسة جدوى لها.

أرباح 863 ألف جنيه سنويًا

وتقدر الاستثمارات الكلية للمشروع من خلال رأس المال والقرض بنحو مليون و61 ألف جنيه، يتحمل صاحب القرض ما يسمى برأس المال والتي تبلغ قيمته 624 ألف جنيه، ويتحمل البنك الباقي من خلال عدة قروض.

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وتصل الأرباح خلال عام إلى أكثر من 863 ألف جنيه، كما يحتاج المشروع إلى ما يقرب من 12 عاملا لتشغيله.