توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. مائل للحرارة وكثافة في الشبورة المائية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، ليكون شديد البرودة ليلاً على كل الأنحاء، فيما يسود طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ومعتدل على السواحل الشمالية، بينما يكون دافئا على القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، والوجه البحري نهارا.

حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 72 ساعة

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تنعدم فرص سقوط الأمطار، مع ظهور شبورة كثيفة من الساعة 4 صباحًا وحتى الساعة 8 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية ومدن القناة، ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لـ حالة الطقس يوم الاثنين، فمن المتوقع أن يكون هناك كثافة في الشبورة المائية أيضًا من الساعة 4 إلى الساعة 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط الرياح على كل الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 27 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 11.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 14.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 28 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 11.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 15.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 29 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 12.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 16.