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حظك اليوم برج الأسد الأحد 27-3-2022 عاطفيا ومهنيا

كتب:

إسراء حامد محمد
12:01 ص | الأحد 27 مارس 2022
حظك اليوم برج الأسد

حظك اليوم برج الأسد

مولود برج الأسد لديه شخصية قوية، تجعل منه قائدًا في حياته العملية والشخصية، كما أنها تساعده على أن يكون ناجحًا في حياته، ما يسهل عليه الوصول للمناصب العليا في وقت قصير، ولا يهتم مولود هذا البرج بتحصيل الأموال على الإطلاق، فهي لم تكن غاية بالنسبة له يحرص على الوصول إليها، ولكنها وسيلة للعيش فقط، كما أنه يحرص على لفت الانتباه للأشخاص المحيطين به دائما، ولا يحب أن يكون مغمور دون أن يشيد به الآخرين.

ويهتم مولود برج الأسد بعائلته كثيرا، كما أنه يمنح شريك حياته الاحترام الكامل، ليجعل من زوجته ملكه على عرشها، ويخلص لها بشكل كبير، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذا نوضح له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة علم الفلك، عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق ويضع على عاتقك ضغوط ومسئوليات وعليك أن تدرس الأمور العائلية والمهنية والقانونية بدقة.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجًا فالقمر في مواجهتك وقد يجعل علاقتك بشريك حياتك تمضي بصعوبة.. انتبه وتجنب الصدام.

الحياة العملية عند برج الأسد

حرصه على أن يكون قائد في بيئة عمله تجعل من مولود برج الأسد شخصية طموحة، تسعى دائما للوصول للمناصب العليا، كما أنه يتميز بالسخاء كثيرًا، إذ أنه لا يبخل بأي من المعلومات والخبرات على الأشخاص المحيطين به.

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بقلم إسراء حامد محمد