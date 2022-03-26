تراجع أسعار اللحوم والسكر بعد افتتاح 7 معارض للسلع الغذائية بالمنيا

سجلت أسعار العديد من السلع الأساسية واللحوم تراجعاً ملحوظاً في محافظة المنيا، خلال الساعات الماضية، بعد افتتاح 7 معارض للسلع الغذائية، تشمل كافة المنتجات الاستراتيجية بأسعار مخفضة، في معظم مراكز المنيا.

أسعار السكر 12 جنيهاً بالأسواق و10 جنيهات بالمعارض

وسجل سعر كيلو السكر 12 جنيهاً في الأسواق الحرة، بعد أن قفز إلى 13 جنيهاً، في أعقاب نشوب الحرب الروسية الأوكرانية، فيما يتم طرحه بالمعارض، التي أقامتها محافظة المنيا، بسعر 10 جنيهات، الأمر الذي أدى إلي تراجع سعره تدريجياً.

اللحوم بـ100 جنيه للكيلو بمعارض «أهلاً رمضان»

وبينما تراوحت فيه اللحوم أسعار بين 140 و170 جنيهاً في محلات الجزارة، تم طرحها في معرض «أهلاً رمضان» في مدينة المنيا، بسعر 100 جنيه للكيلو، كما تم افتتاح منفذ مخصص لعرض اللحوم السودانية الطازجة بسعر 100 جنيه للكيلو، الأمر الذي أدى إلى انخفاض أسعار اللحوم تدريجياً في محلات الجزارة، في الوقت الذي توقع فيه غالبية المواطنين ارتفاعها مع حلول شهر رمضان، غير أن المعارض أجبرت الجزارين على خفض الأسعار التي استقرت عند 145 جنيهاً للكيلو في معظم المناطق.

سيارات تموينية متنقلة تجوب قرى ومراكز المنيا

وافتتح اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، خلال الأيام القليلة الماضية، 7 معارض «أهلاً رمضان»، لعرض السلع واللحوم والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، في مراكز ملوي وأبوقرقاص وسمالوط وبني مزار ومطاي ومغاغة ومدينة المنيا، وذلك بالتعاون مع مديرية التموين، وجهاز حماية المستهلك، والغرفة التجارية، ضمن خطة المحافظة لمواجهة زيادة الأسعار، والتصدي لكافة مظاهر الاحتكار، بالإضافة إلى طرح كميات من السلع الغذائية بالسلاسل التجارية، ومنافذ مبادرتي «كلنا واحد» و«أمان»، ومنافذ جهاز الخدمة الوطنية، وفي عدد من الشوادر، وفروع مشروع «جمعيتي»، فضلاً عن السيارات التموينية المتنقلة، التي تجوب مختلف القرى والمراكز بمحافظة المنيا.