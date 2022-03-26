صرف مكافأة «جهود غير عادية» للعاملين في جامعة جنوب الوادي

وافق مجلس جامعة جنوب الوادي، خلال جلسته الأخيرة المنعقدة بمقر الجامعة في مدينة قنا، اليوم السبت، برئاسة الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة ورئيس المجلس، على اعتماد الخطة التنفيذية لإدارة الأزمات والكوارث، التي أعدتها لجنة إدارة الأزمات والكوارث بالجامعة، واعتماد الخطة التنفيذية لرصد المشكلات، التي أعدتها لجنة رصد المشكلات بالجامعة، واعتماد الخطة التنفيذية للجنة السلامة والصحة المهنية بالجامعة، التي من ضمنها المقترح المقدم بأن تكون دورات السلامة والصحة المهنية من ضمن الأوراق الرسمية للتقدم للترقية بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وللعاملين بالجامعة.

مكأفاة «جهود غير عادية» للعاملين الدائمين والمؤقتين بالجامعة

كما وافق المجلس على صرف مكأفاة «جهود غير عادية» للعاملين الدائمين والمؤقتين بالجامعة والمدرسين المساعدين والمعيدين بالجامعة، وعلى اللائحة الداخلية لبرنامج الدبلومة المهنية للإرشاد والتوجيه الأسري بنظام الساعات المعتمدة، قسم الاجتماع بكلية الآداب.

تعيين أساتذة ومدرسين بكليات جنوب الوادي

ووافق مجلس جامعة جنوب الوادي على التعيين في وظيفة أستاذ بكلية الطب للدكتور جمال عبدالحميد الصغير، وعلى التعيين في وظيفة أستاذ مساعد بكلية العلوم للدكتورة أسماء عادل عبدالمجيد محمود، وعلى التعيين في وظيفة أستاذ مساعد بكلية الطب لكل من الدكتور أحمد محمود حسن سيد، والدكتور مصطفى عبدالرازق أحمد جاد.

كما وافق المجلس على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد بكلية الطب البيطري لكل من الدكتور محمد نجيب حسين، والدكتور أحمد سعد أحمد، والدكتور وليد خضر محمد يونس.

ووافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من الدكتورة ريهام رشدي محمد حسين، بكلية العلوم، والدكتورة زينب جادالرب عبدالوهاب حسين، بكلية الآداب، والدكتورة هايدي محمد نجيب عبدالعال، والدكتورة أسماء أحمد محمد خليل، بكلية التجارة، والدكتور أحمد الداوي محمد بخيت، بكلية التربية الرياضية، وفي كلية الطب لكل من الدكتور محمود أبو المجد حسن، والدكتور أحمد خيري محمود، والدكتور عماد حمدي مرسي، والدكتور محمد يسري عزالدين، بالإضافة إلى الموافقة على منح درجة الدكتوراه لعدد 13 طالباً وطالبة، ودرجة الماجستير لعدد 12 طالباً وطالبة، بمختلف كليات الجامعة.

كما وافق مجلس جامعة جنوب الوادي في اجتماعه اليوم، على منح طلاب المعهد الفني للتمريض، التابع لكلية التمريض، الناجحين بالسنة النهائية دور مايو 2021، درجة دبلوم المعهد الفني للتمريض، وعددهم 77 طالباً وطالبة، بحسب التقدير الحاصل عليه كل طالب، بعد اجتيازهم مدة التدريب الإجباري امتياز 6 شهور، ومنح طلاب المعهد الفني الصحي، التابع لكلية الطب، الناجحين بالسنة النهائية دور مايو 2021، درجة دبلوم المعاهد الفنية الصحية، بحسب اللائحة الجديدة لجميع الشعب، وعددهم 126 طالباً وطالبة، بحسب التقدير الحاصل عليه كل طالب، وذلك بعد قضاء فترة الامتياز 6 شهور.