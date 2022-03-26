«العوضي» يحكي عن نشأته في عين شمس و«العدل» يروي قصصا من شبرا مع هبة حسب في رمضان

ذكريات وقصص إنسانية في شوارع ومناطق مصر، لكل مكان تاريخه وقصته بعيداً عن جدرانه الخرسانية، من هنا تقدم الكاتبة والمذيعة هبة حسب، خلال شهر رمضان الكريم عبر أثير راديو إنرجي 92.1، برنامجها «بيتك ومطرحك»، الذي سيأخذك في جولة داخل مصر من شرقها لغربها.

خلال البرنامج تأخذ «حسب» مستمعيها في رحلة مختلفة عن الكثير من الأماكن والمناطق المختلفة في مصر، ولكن ليس للحديث عن معمار المكان، إنما للحديث عن قصته الإنسانية وما وراء تشييده، وعلى مدار ساعات البرنامج ستستضيف هبة حسب عدد من النجوم، الشعراء، والسياسيين للحديث عن مناطق ارتبطوا بها وعن ذكرياتهم.

في تصريحاتها، تقول هبة حسب: «أحب دائماً الحديث عن الأماكن بشكل مختلف ليس فيما يخص المعمار والجدران ولكن الحديث عما وراء تشييد تلك الأماكن المختلفة، فوراء كل مكان قصة».

هبة حسب: البرنامج سيتناول قصة مؤثرة عن قهوة الفيشاوي

وتتابع هبة حسب: «فمثلًا هناك قصة مؤثرة عن قهوة الفيشاوي واحدة من أهم وأقدم القهاوي في مصر، وتعود القصة حين صدر قرار بإزالة القهوة نهاية التسعينيات وحينها حزن صاحبها كثيراً، ومات وهو جالس أمامها قبل أيام من تنفيذ القرار، وعقب وفاته بساعات مات حصانه وطيوره حزناً عليه».

وتضيف: «المستمع يتأثر بشكل كبير بالجانب الإنساني والذكريات لذلك على مدار حلقات البرنامج سيكتشف الكثير من المعلومات والقصص التي لم يكن يعملها من قبل».

في كل حلقة من حلقات «بيتك ومطرحك» سيكون هناك أحد المشاهير سواء في عالم الفن، السياسة أو الأدب الذي سيتحدث عن ذكرياته وطفولته في المكان الذي سيختاره.

أحمد العوضي سيتحدث عن المكان الذي شهد طفولته

ومن ضمن الضيوف الفنان أحمد العوضي، الذي سيتحدث عن المكان الذي شهد فيه طفولته وعن أهم ذكرياته فيها، كما سيستضيف البرنامج الأديب والسيناريست مدحت العدل الذي سيتحدث عن منطقة شبرا بشكل مختلف وعن العديد من الذكريات والمواقف الإنسانية التي ارتبط بها.

ومن ضيوف البرنامج وائل الفشني الذي سيتحدث عن طفولته وذكرياته في بني سويف، وسيتحدث محمد البدري عضو مجلس النواب عن منطقة المنيل وأهم ذكرياته فيها، وسيتحدث الأديب باهر دويدار عن منطقته التي نشأ بها وما زال يرتبط بها.

البرنامج سيذاع بشكل يومي على راديو إنرجي 92.1 في تمام الساعة 10:45 صباحاً، والإعادة الساعة السابعة صباحاً.