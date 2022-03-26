مصرع 3 أشخاص في حادثين متفرقين بقنا

لقى 3 أشخاص مصرعهم، مساء اليوم، في حادثين مختلفين في مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

مصرع شخصين في حادث تصادم

وفي أمام مدخل قرية العمرة في أبوتشت، لقى شخصان مصرعهما في حادث سير لسيارة ملاكي أمام القرية.

وأسفر الحادث عن وفاة اثنين، كمال السيد على 45 عاما، عزوز السيد على 35 عاما، من قرية أبوشوشة.

على الفور تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

مصرع عامل داخل بيارة صرف صحي

وفي قرية الخوالدة في أبوشوشة، التابعة لمركز أبوتشت، لقى عامل مصرعه أثناء حفر بيارات الصرف الصحى.

وبحسب مرفق إسعاف قنا، تبين أن المتوفى محمود حسين أبو المجد من قرية خوالد أبوشوشة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى أبوتشت المركزي.