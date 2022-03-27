تستوعب 7 ملايين نسمة.. تعرف على الهدف الرئيسي لبناء العاصمة الإدارية

نشرت فضائية «DMC» فيلما وثائقيا جديدا بعنوان «العاصمة الإدارية.. مفتاح حياة جديدة»، حيث تلافت العاصمة الإدارية الجديدة أخطاء العقود السابقة وقفزت أمام مخاوف جمال حمدان الذي يقول «إن القاهرة الحديثة لم تخطط أصلا إلا أن تكون مدينة متوسطة معقولة الحجم، ولكن سُمح لها أن تنمو نموا عاصفا، حوّل المكاسب الاقتصادية والعمرانية والحضارية والاجتماعية إلى خسائر محققة وفادحة، فشوارع القاهرة خططت في عصر ولعصر ما قبل السيارة والصناعة».

مصر بكرة هتكون أحلى

وقال محمد أحمد، عامل بالعاصمة الإدارية، خلال فيلما وثائقيا جديدا نشرته فضائية «dmc»، حول «العاصمة الإدارية.. مفتاح حياة جديدة»، إن الصورة في العاصمة صورة حضارة وعندما أحكي لعائلتي أقول «مصر بكرة هتكون أحلى»، كما أنه لم يتخيل الطفرة العمرانية التي تحدث.

وأفاد سيد سعيد، مشرف تنفيذ بالنهر الأخضر، «بقول لأولادي بكرة هيبقى أحسن، ولازم نتعب عشان الأجيال والأولاد يتعملوا كويس ويبقى مثل يحتذى به قدام الحضارات كلها».

ولفت المهندس عمرو علاء، مدير مشروع النهر الأخضر، أن العاصمة الإدارية في تخطيطها كان لها هدف رئيسي، وهو نقل الازدحام من وسط البلد، العاصمة التي أصبحت مزدحمة بالسيارات والمواطنين المتعاملين، لذلك من الخطط إعادة القاهرة لسابق عهدها وسحب هذه الازدحامات لمنطقة جديدة تراعي التكدس السكاني.

نقل 119 هيئة وجهة حكومية

ولفت المهندس حسنين علي، الاستشاري المشرف على الحي الحكومي، أنه ببناء العاصمة الإدارية جرى جذب كثافة سكانية ومقار الشركات والهيئات الحكومية، فهناك 119 هيئة أو جهة حكومية سيتم نقلها، ونقل نصف مليون موظف.

وأوضح «علي» أن 29% من المناطق العشوائية في مصر تتواجد بالقاهرة وحدها، فهناك 357 منطقة عشوائية نصيب القاهرة منها 29% «هل يليق كده في أعرق عاصمة في العالم؟، بالطبع لا».

تستوعب 7 ملايين شخص

وقال إن العاصمة الإدارية بمراحلها ستستوعب من 6 لـ 7 ملايين مواطن، وإذا لم تتواجد العاصمة الإدارية سيكونون حمل على القاهرة، والتي وصلت لمراحل لا تستطيع استيعاب أعداد جديدة، وكل ذلك من الأهداف الإستراتيجية الكبرى المستهدف الوصول لها.