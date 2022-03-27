وداعا للطوابير والتكدس.. تفاصيل الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية (فيديو)

لا مكان للبيروقراطية في الحي الحكومي الذكي، إنه لوحة عمرانية تضم مباني الوزارات والبرلمان والهيئات الرسمية والساحات الترفيهية التي ترتبط بشبكة مواصلات عصرية مع القاهرة، وكل الأقاليم المصرية، وقريبًا يودع المصريون الطوابير أمام المصالح الحكومية لأن جراحة إصلاح الجهاز الإداري للدولة جارية بالفعل.

الخدمات الحكومية أونلاين

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، خلال فيلم وثائقي بعنوان «العاصمة الإدارية.. مفتاح حياة جديدة»، المذاع على فضائية «dmc»، إن المواطن سيشعر بذلك بعد انتقال الحكومة في العاصمة الإدارية والعمل هناك، وتلاحظ التطور في الأداء الحكومي، كما أن كل الخدمات ستكون عن طريق التواصل أونلاين.

وأوضح العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية، أن الدولة لم تبخل في إنشاء وسائل نقل حديثة بغرض سرعة تنمية العاصمة الإدارية، فوزارة النقل تنشئ حاليا القطار الكهربائي الذي يصل مدينة السلام بالعاصمة الإدارية.

وسائل النقل في العاصمة

ولفت «الحسيني»، أن الدولة تعمل على إنشاء المونوريل من شرق القاهرة، تحديدا من أمام ستاد القاهرة، وحتى العاصمة الإدارية، وهذا بخلاف القطار السريع الذي يصل البحر الأحمر من خلال مدينة العين السخنة إلى البحر المتوسط وتحديدا للعلمين الجديدة مرورا بالعاصمة الإدارية و6 أكتوبر.

ولفت شو دونغ شنغ، فني كهرباء بمشروع البرج الأيقوني، «نتعلم العبارات البسيطة من لغات بعضنا البعض لنتبادل المعرفة والخبرات بيننا، لنتطور سويا ولنقوم بعملنا على أفضل وجه ممكن».

لغة الحوار في العمل

وأشار جانغ بينغ، مهندس مراقبة الجودة بمشروع البرج الأيقوني، «يسهم ذلك في تقدمنا معا كما يتيح للجميع الفرصة لتعلم المزيد، تتمتع مصر بحضارة عريقة، وتعد من أقدم الحضارات الإنسانية على الإطلاق، وهي دولة جاذبة للسياح من الدرجة الأولى».

وأضاف «بينغ»: «بعد مجيئي لمصر تسنى لي زيارة الأهرامات والمتحف المصري في القاهرة، مما جعلني استشعر حضارة مصر العريقة، وبعد تعاملي مع زملائي المصريين أحسست بأصالة الشعب المصري وطيبته».

وأفادت آلاء أحمد، مترجمة لغة صينية بالعاصمة الإدارية، أنه في أي مكان لابد أن يكون هناك لغة حوار ما بين المدير والشخص الذي يعمل معه أو العامل والمهندس، لغة الحوار شيء أساسي في طبيعة العمل.