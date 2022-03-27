1479 فعالية فكرية وفنية في احتفالات وزارة الثقافة بشهر رمضان

أعلنت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، خطة الفعاليات الثقافية والفنية خلال شهر رمضان، ضمن الاحتفال باختيار القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي المنعقدة بالتعاون بين وزارة الثقافة ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو»، وتهدف إلى الحفاظ على الهوية وتبرز دور الإبداع في بناء الإنسان وتنمية الوعي.

وتشمل خطة الفعاليات الثقافية 1479 فعالية فنية وفكرية وإبداعية، في الفترة من 7 حتى 27 رمضان، ويجري تنفيذها في مختلف محافظات مصر.

دار الأوبرا المصرية

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، 49 حفلًا رمضانيًا تبدأ في التاسعة والنصف مساء، على مسارحها المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، وتتضمن أمسيات موسيقية وغنائية متميزة ذات طابع روحاني وديني يسمو بالمشاعر والوجدان، بالإضافة إلى عروض لفرق فنية شابة متفردة مع ليالي لنجوم الموسيقى والغناء وسهرات للدول العربية، إلى جانب استمرار فعاليات برنامج الموسم الفني للأوبرا، وتضم 3 حفلات على مسرح النافورة للنجوم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم، وعلي الحجار، والسوري طارق العربي طرقان وأبنائه.

وعلى المسرح المكشوف تقام 10 حفلات لكل من فريق براس ساوند باند، فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي، عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز، الأردنية مكادي نحاس، التونسية غالية بنعلي، فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد عبدالستار، الشيخ ياسين التهامي، السورية لينا شاماميان، درامر تيم، المرنم ماركو ممدوح.

ويحتضن المسرح الصغير 6 سهرات إسلامية تبدأ في التاسعة مساء، وتضم ملامح من التراث الموسيقي والغنائي مع نماذج من العادات والتقاليد التي تميز دول المغرب، تونس، الجزائر، اليمن، إندونيسيا وفلسطين، إلى جانب أمسية لصالون الأوبرا الثقافي.

حفلات مسرح معهد الموسيقي العربية

ويستضيف مسرح معهد الموسيقى العربية 4 حفلات لكل من فرقة ونس، فرقة التسبيح القبطي بقيادة المايسترو ضياء صبري، التونسية مليحة، وفرقة روائع النغم بقيادة المطربة ريم كمال.

ويشهد مسرح الأوبرا بالاسكندرية 3 حفلات لكل من، التونسية غالية بنعلي، الأردنية مكادي نحاس، فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي. كما يستقبل مسرح أوبرا دمنهور حفلين لكل من محمود التهامي، وفرقة نور النبي للإنشاد الديني، بالإضافة إلى أمسيتين ضمن نشاط الصالون الثقافي.

ويتواصل برنامج الموسم الفني للأوبرا على مختلف المسارح بحفلين لفرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية، أوركسترا القاهرة السيمفوني، وحفلين للفرقة القومية العربية للموسيقى، وحفلين لفرقة الإنشاد الديني، وفرقة الموسيقى العربية للتراث، وثلاث حفلات لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء، كلثوميات، وهابيات، نادي السينما، نادي فنون الأوبرا، وحفلين من أعمال بليغ حمدي ومحمد الموجي.