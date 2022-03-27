«الصحة»: 2 مليون مواطن حصلوا على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن عدد المواطنين الحاصلين على الجرعة التنشيطية في مصر وصل إلى 2 مليون مواطن، موضحًا أن الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا مهمة في تنشيط الجهاز المناعي للجسم، لمواجهة متحورات فيروس كورونا، وأن الوزارة تنبه المواطنين بالاستجابة السريعة للحصول على الجرعة الثالثة.

انطلاق حملة طرق الأبواب في المحافظات

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن حملة طرق الأبواب ساهمت كثيرًا في زيادة معدلات المواطنين الحاصلين على لقاحات كورونا بمصر، مشيرًا إلى إطلاق الحملة في باقي المحافظات بشكل منظم.

وتابع: «الوزارة تسعى جاهدة من أجل الوصول إلى المستهدف من التطعيم، وهو 70% من المواطنين بنهاية شهر يونيه، وتحقيق الهدف الرئيسي وهو الوصول إلى مناعة القطيع».

هل هناك أعراض جانبية للقاحات كورونا؟

وطمأن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المواطنين بشأن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا، قائلًا إن جميع المواطنين الحاصلين على اللقاح، والبالغ عددهم 45 مليون مواطن لم تظهر عليهم أي أعراض جانبية خطيرة أو غريبة بعد تلقيهم اللقاح، وكل ماجرى تسجيله يتضمن ارتفاع درجة الحرارة، وإحمرار موضع التطعيم وتكسير في العضلات، وإحساس بالتعب والإرهاق، وهي أعراض طبيعية ورد فعل طبيعي للجهاز المناعي عند دخوله أي جسم غريب.

عودة المستشفيات للعمل بشكل طبيعي

وعن معدلات الشفاء من فيروس كورونا، أكد أن هناك انخفاضًا في نسب الإشغالات بالمستشفيات، وعودة المستشفيات إلى العمل بالطاقة الكاملة لها، واستقبال كافة المرضى من جميع التخصصات، مطالبًا المواطنين بضرورة التواصل مع وزارة الصحة من خلال الخط الساخن لها 105 لتلقي كافة الاستفسارات المتعلقة بالفيروس وغيره من الأمراض المعدية، والرد عليها من المصادر الرسمية.