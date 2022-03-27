قطع المياه عن عدد من المناطق في 3 محافظات.. اعرف السبب والمواعيد

قررت شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات دمياط، القليوبية، والبحر الأحمر، قطع المياه وضعفها في عدد من الأماكن الواقعة في نطاق عملها، بسبب إجراء عمليات الصيانة بالمحطات.

قطع المياه بمركزين في دمياط للصيانة

أعلنت الشركة، انقطاع المياه عن مركز دمياط، ومركز ومدينة فارسكور غدًا الاثنين لمدة 9 ساعات، بدءا من الساعة الثالثة عصرًا، حتى الساعة 12 صباحًا، بسبب إجراء أعمال الصيانة بمحطة مياه البستان ما سيؤدي إلى ضعف المياه عن مدينة دمياط، مطالبة المواطنين بتخزين احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع حتى تعود الأمور إلى طبيعتها فور الانتهاء من أعمال الصيانة، على أن تتلقى الشركة شكاوى المواطنين عبر الخط الساخن 125 ورقم واتس آب 01013019333.

قطع المياه عن مناطق «سرياقوس- القلج- عرب العيايدة» بمركز الخانكة

وفي القليوبية، أعلنت الشركة قطع المياه عن مناطق «سرياقوس- القلج- عرب العيايدة»، بمركز الخانكة، وذلك نظرًا لحدوث كسر مفاجئ بخط المياه قطر 1000مم المغذي لتلك المناطق، وجارٍ أعمال الإصلاح، وتم تشغيل المحطات الارتوازية خلال فترة الإصلاح، على أن يتم ضخ المياه فور الانتهاء من إصلاح العطل.

تعديل مواعيد ضخ المياه بمدينة الشلاتين

أما البحر الأحمر، فنوهت الشركة إلى إجراء أعمال صيانة بمحطة مياه مدينة الشلاتين، ولذلك تم تعديل مواعيد ضخ المياه، على أن تتلقى شكاوى المواطنين عبر أرقام واتس آب على الأرقام التالية 01002899956- 01001849993

أرقام الإبلاغ عن أعطال المياه والصرف بالأقصر

وكشفت شركة مياه في الأقصر عن أرقام تليفونات الخط الساخن، يمكن الإبلاغ عن الأعطال من خلال الرقم التالي 125 أو يتم الاتصال به من خط أرضي 0952282406 -0952284116- 01147999752.