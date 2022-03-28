حظك اليوم برج العقرب الإثنين 28-3-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عن توقعاتها لمواليد برج العقرب وحظك اليوم الإثنين الموافق 28 مارس الجاري على كافة المستويات المهنية والعاطفية، الذي يحرص على الترقي والوصول لأهدافه فتجده دائما في أعلى المناصب في وظيفته التي يعمل بها، وتجده كذلك من الأشخاص المحققين للنجاحات على جميع المستويات.

ويحرص مولود برج العقرب على التقرب من المنافقين كونه شخصا واضحا وصريحا، كما أنه لا يخشى مواجهة التحديات التي يقابلها على الإطلاق، ويقدر الأشخاص المخلصين كثيرا، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

وقالت خبيرة الفلك لمواليد برج العقرب، إنه على الجانب المهني، الوضع الفلكي قد يصيبك بالتوتر، ومع ذلك تستطيع أن تحصل على مساندة الجميع إذا تجنبت استفزاز الآخرين.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

وبشأن العاطفة والوضع الاجتماعي، فالقمر في مربع برجك يجعلك تميل للغضب وينصحك الفلك بالتحكّم اليوم في انفعالاتك، عزيزي برج العقرب، وفقا لعبير فؤاد.