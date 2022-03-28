أبطال «راجعين يا هوى»: المسلسل بيرجع زمن الحارة.. وفيه مشاهد مش هتصدقوها «فيديو»

أجرت كاميرا برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، لقاءات خاصة مع أبطال مسلسل «راجعين يا هوى» المزمع عرضه خلال شهر رمضان 2022 على قناة dmc.

المسلسل يناقش قضايا اجتماعية حالية

وقال محمد سلامة، مخرج مسلسل «راجعين يا هوى»، إن المسلسل يناقش قضايا معاصرة وحالية، ويشارك فيه الكثير من النجوم، على رأسهم الفنان خالد النبوي والفنان أحمد بدير والفنانة وفاء عامر والفنانة أنوشكا والفنانة نور والفنانة هنا شيحة، إضافة لعدد كبير من الفنانين الشباب.

وأضاف «سلامة» أن مسلسل «راجعين يا هوى» يعتبر حالة استثنائية، «لما شوفت الورق وسمعت المسلسل الإذاعي اللي كاتبه أسامة أنور عكاشة، لقيت فيه حالة استثنائية وشدني من ساعتها، والجزء الإنساني اللي فيه وصراع الأجيال ما بين الشخصيات».

تشبه كلاسيكيات أسامة أنور عكاشة

في سياق متصل، قالت الفنانة سلوى محمد علي، إن مسلسل «راجعين يا هوى» من المسلسلات الطيبة اللطيفة التي تشابه الكلاسيكيات الخاصة بأسامة أنور عكاشة، «العيلة فيها أشخاص كتير وكل شخص عنده حكاية، إحنا بنحكي حكايات لطيفة متضفرة في بعضها».

وأشارت إلى أنها لأول مرة تشارك في عمل فني من إخراج محمد سلامة، «كانت مفاجأة حلوة، بس طبعا شوفت له شغل وانبسطت إني هشتغل معاه»، متابعة: «بنوعد المشاهدين بمشاهد حقيقية هيصدقوها، وفريق العمل لذيذ جدًا وحاسة إني في وسط أصدقائي».

المسلسل يصور الحارة الشعبية بطيبتها

وقال الفنان محمد الصاوي، إن مسلسل «راجعين يا هوى»، من المسلسلات المهامة في رمضان، ويقدم الحارة الشعبية وطيبتها والجو النفسي الجميل مثل أيام زمان، «أنا بعمل شخصية اسمها محيي، حلاق الحارة، الغلبان واللذيذ، حاسس روحي رجعت بالزمن والحارة المصرية الجميلة بإنسانيتها وعفويتها».