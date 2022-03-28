فودة: الأزهر يتكفل بـ1820 أسرة في جنوب سيناء بتكلفة مليون جنيه شهريا

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف يعطي اهتماما كبيرا للأسر غير القادرة في كل ربوع مصر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أن لجنة الزكاة وبيت الصدقات المصري برئاسة اللواء محمد عمرو لطفي الأمين العام، اللواء عادل عبد العزيز مستشار الأمين العام، تقوم بزيارة ميدانية إلى مدن المحافظة كل فترة لعمل بحث ميداني للأسر غير القادرة لصرف مساعدات من خلال بيت الزكاة.

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن» أن شيخ الأزهر وجه بضرورة الاهتمام بأهل سيناء لأنهم بوابة مصر الشرقية، وهناك أسر في الوديان والتجمعات البدوية تحتاج هذه المساعدات.

1820 أسرة في جنوب سيناء

أكد محافظ جنوب سيناء إن بيت الزكاة والصدقات المصري يكفل نحو 1820 أسرة على مستوى مدن المحافظة، ويقدم لهم مساعدات شهرية تقدر بنحو 500 جنيه لكل اسرة، بإجمالي مليون جنيه شهريا.

وتابع أن اللجنة التي تضم سامح آدم رئيس قطاع البحوث الاجتماعية، طارق همام مدير الشؤون القانونية، هاني عيسي مدير إدارة البحث الميداني للمحافظات تقوم بفحص ملفات المتقدمين، من أجل تحديث قاعدة بيانات المستحقين وإضافة مستحقين جدد.

وقال إن هناك شروط وضوابط يجري تطبيقها علي المتقدمين من أجل الحصول على هذه المساعدات، وهي مخصصة للأسر غير القادرة، الأرملة أو المطلقة التي لا تعول وليس لها دخل، الأسر التي ترعى أطفال من ذوي الهمم، أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

إعانة فورية لـ500 أسرة

فيما قال سامح آدم رئيس قطاع البحوث الاجتماعية، إن اللجنة تنفذ أعمال في محافظة جنوب سيناء تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الطيب، حيث تقرر صرف إعانة فورية قبل شهر رمضان المبارك لـ500 أسرة بواقع 1000 جنيه لكل أسرة، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة التي تقوم بفحص حالات المتقدمين تضم محمد الطويل رئيس قسم الوجه القبلي وجنوب سيناء، مصطفي علاء الدين نائب رئيس قسم الوجه البحري، مصطفي سمير إسماعيل باحث اجتماعي، وحسام علي باحث اجتماعي.

وأضاف أن الصرف سيكون خلال هذا الأسبوع حتى تتمكن الأسر من شراء مستلزمات شهر رمضان المبارك.

وقدم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الشكر إلى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتورة سحر نصر عضو مجلس إدارة بيت الزكاة والصدقات المصري علي ما يقدمه الأزهر الشريف للأسر في كل ربوع مصر.