إقبال من المواطنين علي معارض أهلا رمضان في «الشهداء ومنوف»

شهد معرض أهلا رمضان في مدينة الشهداء بمحافظة المنوفية إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء المواد الغذائية، بعد الدفع بعشرات الأطنان من المواد الغذائية في ظل إقبال المواطنين، مع انخفاض أسعار المواد المعروضة علي المواطنين، حيث بلغ أقل سعر للأرز 9 جنيهات، بينما يتراوح سعر السكر من 9 جنيهات و12 جنيها .

توسع في معارض أهلا رمضان في المنوفية

وقال عاطف الجمال وكيل وزارة التموين في المنوفية، أن جميع معارض أهلا رمضان المنتشرة في جميع مراكز ومدن محافظة المنوفية تقدم المواد الغذائية بأسعار مخفضة تسهيلا علي المواطنين وفق توجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير كل ما يحتاجه المواطن قبل شهر رمضان المبارك، موضحا أن المعارض تبيع اللحوم بأسعار تتراوح من 100 الي 100 جنيهات في الكيلو .

وأضاف وكيل وزارة التموين بالمنوفية، في تصريحاته لـ«الوطن»، أن معارض أهلا رمضان تلقي اهتماما كبيرا من قبل محافظ المنوفية، موضحا أنه دراسة افتتاح معارض جديدة في ظل إقبال المواطنين الكبير علي شراء المواد الغذائية من منافذ أهلا رمضان.

إنشاء منافذ للمواد الغذائية في قري منوف

علي صعيد متصل، أكد وحيد عبد ربه رئيس مركز ومدينة منوف، ان هناك إقبال كبير علي شراء المواد الغذائية من اثنين من معارض أهلا رمضان المتواجدين في مدينة منوف، موضحا أنه تم إنشاء شوادر في القري لبيع المنتجات بأسعار مخفضة لمحاربة غلاء التجار، موضحا أن الخصومات تصل إلي 30% لتقديم كل الدعم للمواطنين.