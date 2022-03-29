«الفقي» يشهد تكريم المتفوقين في مبادرة «سوهاج خالية من الأمية»

شهدت محافظة سوهاج، حفل تكرين الفائزين في المتفوقين مبادرة «سوهاج خالية من الأمية»، بقرى مبادرة «حياة كريمة»، بحضور اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، واللواء عمرو توبة رئيس فرع الرقابة الإدارية، والدكتور عاشور عمري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار.

تسليم درع الجامعة للمحافظ

الاحتفالية أقيمت في قاعة «قناة السويس» بجامعة سوهاج الجديدة، وأهدى رئيس الجامعة درع الجامعة، للمحافظ ورئيس هيئة تعليم الكبار، تقديرًا لدورهم في نجاح مبادرة «سوهاج خالية من الأمية»، كما جرى تكريم طلاب الجامعة المتميزين في مجال محو الأمية.

توجيهات من القيادة السياسية

من جانبه، قال الدكتور عاشور عمري، إن المبادرة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسسية بتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين، وأن تكون مصر خالية من الفقر والجهل والمرض، خاصة بقرى الريف المصري، مؤكدا أن التعليم الجيد ومحو الأمية هما المدخل الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الأمية تعد آفة اجتماعية، وسبب رئيسي لكل المشكلات التي يعاني منها المجتمع.

واشاد «العمري» باحتلال محافظة سوهاج للمركز الأول على مستوى الجمهورية في محو الأمية بدورة يناير 2022م، ونجاحها في محو أمية أكثر من 19 ألف مواطن، بنسبة 165% من المستهدف، كما حققت جامعة سوهاج المركز الأول على مستوى جامعات مصر بمحو أمية 11 ألف و200 مواطن، لافتا إلى كلية الدراسات الإسلامية بسوهاج استطاعت بمفردها محو أمية 50% من إجمالي ما حققته جامعة الأزهر على مستوى الجمهورية.