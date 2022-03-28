ضبط 10 أطنان مواد غذائية وتحرير 41 مخالفة في حملات بالمنوفية

تمكنت حملات مديرية التموين بمحافظة المنوفية في ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية والمنتجات، قام أصحابها بتخزينها بهدف الاحتكار، تمهيداً لزيادة سعرها في السوق، حيث تم ضبط 10 أطنان من المواد الغذائية المختلفة، شملت كميات من الأرز والدقيق والزيوت والمكرونة، وتم إخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيق واتخاذ ما يلزم تجاه المضبوطات.

تحرير 41 محضراً متنوعاً في حملات تموينية

وقال مصدر مسؤول في مديرية التموين بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم الاثنين، إنه تم تحرير 41 محضراً تموينياً متنوعاً خلال الحملات التي تم تنفيذها على مدار الساعات القليلة الماضية، كما تم ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية داخل عدد من المخازن، قام أصحابها بتخزينها، موضحاً أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال التجار المخالفين، وإخطار جهات التحقيق.

وأضاف المصدر أن الحملات المكثفة تقوم بها مديرية التموين في المنوفية، بالاشتراك مع مجالس المدن والوحدات المحلية، وبتواحد رجال الشرطة، تسهم في ضبط الأسواق، خاصةً في ظل استغلال بعض التجار للأزمات العالمية لزيادة الأسعار واحتكار بعض السلع، مؤكداً أن المضبوطات يتم تسليمها إلى جهات التحقيق لإعمال شؤونها في المضبوطات، والتعامل مع التجار المخالفين.

تخفيض 30% على المنتجات بمعرض «أهلاً رمضان»

على صعيد آخر، شهدت معارض أهلاً رمضان في مركزي الشهداء ومنوف، إقبالاً كبيراً من المواطنين لشراء المواد الغذائية بأسعار مخفضة، حيث تصل الخصومات داخل المعرض إلى 30%، وأكد مسؤولون في الوحدات المحلية والتموين أن المعارض مستمرة طوال شهر رمضان، تسهيلاً على المواطنين، في ظل توجيهات اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية.