«الخدمة الاجتماعية» بجامعة حلوان تحتفل بتجديد اعتمادها

احتفلت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، بتجديد اعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، وبحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الأستاذ الدكتور زغلول حسنين عميد الكلية.

وقدم الدكتور ممدوح مهدي التهنئة لكلية الخدمة الاجتماعية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والإداريين والعاملين والطلاب، على ما بذلوه من جهد كبير ساهم في تأهيل الكلية لتجديد اعتمادها، مؤكدًا حرص الجامعة على دعم وتطوير العملية التعليمية بما يتفق ومعايير الجودة؛ للوصول إلى خريج قادر على المنافسة فى سوق العمل داخليًا وخارجيًا.

وخلال كلمته، هنّأ الدكتور حسام رفاعي الحضور، مؤكداً أن الجامعة لا تدخر جهداً فى توفير كافة أوجه الدعم اللازم للارتقاء بالقدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية لسائر كليات الجامعة للحصول على الاعتماد وضمان جودة التعليم تحقيقاً لأهداف وسياسات وخطط الدولة ووزارة التعليم العالى لخطط التنمية المستدامة 2030.

وأشار الدكتور زغلول حسنين، إلى أن الكلية حريصة دائما على تقديم برامج أكاديمية متميزة ذات جودة عالية تحكمها المعايير القومية والعالمية، إلى جانب حرص الكلية الدائم على رفع كفاءة جميع منتسبي الكلية وخريجيها الكلية ليكونوا مؤهلين للعمل محليًا وعالميًا والارتقاء بالمنظومة الاجتماعية وتنمية المجتمع.

جاء قرار تجديد الاعتماد للكلية من هيئة ضمان الجودة لاستيفاء الكلية كل المعايير الأكاديمية التي ترتبط بالقدرة المؤسسية والفعالية التعليمية وفق تقارير المراجعين والخبراء.