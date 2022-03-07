قبل نهاية الحجز.. آخر موعد لسداد مقدم شقق سكن مصر ودار مصر وجنة

يشهد محرك البحث العالمي جوجل، عمليات بحث موسعة، عن آخر موعد لسداد مقدم شقق «سكن مصر، دار مصر، جنة»، إذ يبحث عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح الأخير للإسكان المتوسط، عن آخر موعد لسداد مقدم الحجز، كي يستطيعوا سداده قبل نهاية الحجز.

آخر موعد لسداد مقدم شقق سكن ودار مصر وجنة

وفقًا لبيان وزارة الإسكان والمرافق وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فإن آخر موعد لسداد مقدم جدية الحجز، لراغبي الحصول على وحدة سكنية ضمن مشروعات «سكن مصر، دار مصر، جنة»، غدًا الثلاثاء، وهو أيضا آخر موعد لرفع المستندات المطلوبة، لحجز وحدة سكنية ضمن الطرح.

وأكدت وزارة الإسكان، في بيان، أنه في حال يقوم العميل المتقدم للحجز بسداد مقدم جدية الحجز، دون التسجيل على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ورفع المستندات المطلوبة للحجز، لم يستطع استكمال مراحل الحجز، ومن ثم الحصول على وحدة سكنية، ونفس الأمر أيضًا، في حالة التسجيل الإلكتروني دون سداد مقدم الحجز.

وتتمثل خطوات حجز شقق «سكن مصر، دار مصر، جنة»، في زيارة الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومن ثم اتباع عدد من الخطوات، التي تتمثل في تسجيل البيانات الأساسية للحجز، ورفع المستندات المطلوبة للحصول على وحدة سكنية.

رفع المستندات المطلوبة إلكترونيا

عقب انتهاء العميل من التسجيل الإلكتروني، وسداد مقدم جدية الحجز، تأتي المرحلة الثانية، المتمثلة في حجز الوحدات المرغوبة، وتكون تلك الخطوة في منتصف شهر مارس الجاري، وتشمل تحديد المدينة وتفاصيل كل وحدة، وتكون بأسبقية الحجز.

ووفقًا لوزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي، يشترط في هذه المرحلة، أن يكون المواطن المتقدم للحجز، سدد مقدم الجدية، سواء 40 ألف جنيه لـ«سكن مصر»، أو 60 ألف جنيه لـ«دار مصر»، أو 80 ألف جنيه لـ«جنة».