اليوم.. آخر فرصة لحجز شقق «سكن مصر ودار مصر وجنة»

تنتهي اليوم فرصة حجز شقق الإسكان المتوسط، التى أعلنت عنها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، ضمن مشروعات «سكن مصر»، «دار مصر»، و«جنة»، ضمن مبادرة التمويل العقاري، بفائدة 3% و8%، وتقسيط على 30 سنة، بأقساط شهرية تبدأ من 800 جنيه، داخل عدد من المدن الجديدة.

على أن يتم تسليم الوحدات السكنية المطروحة ضمن الـ 3 مشروعات «سكن مصر، دار مصر، جنة»، فوري، كاملة التشطيب والمرافق، وجاهزة للسكن.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، التفاصيل الكاملة لحجز شقق «سكن مصر، دار مصر، جنة»، قبل نهاية الحجز، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

خطوات حجز شقق «سكن مصر ودار مصر وجنة»

1- قم بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال الرابط.

2- قم باختيار «تسجيل مستخدم جديد».

3- سجَّل البيانات الأساسية وهي: (الاسم كما هو مدون بالبطاقة الشخصية، الرقم القومي، ورقم الهاتف المحمول).

4- حدد كلمة مرور خاصة بك، ثم ستصل إليك رسالة على الهاتف المحمول، لتأكّيد كلمة المرور.

5- قم بالضغط على اختيار «تسجيل».

6- اختر المشروع السكني الذي ترغب في الحصول على وحدة سكنية داخله.

7- اقرأ الإقرار جيدًا ثم اضغط على «موافق».

8- اضغط على «استمارة تقديم طلب حجز وحدة سكنية»، ومن ثم استكمال باقى خطوات حجز شقق الإسكان المتوسط.

مواصفات شقق «سكن مصر ودار مصر وجنة»

مشروع «سكن مصر»

- المساحات تتراوح بين 106 م2 و133 م2.

- 40 ألف جنيه مقدم لجدية الحجز.

- داخل مدن «أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - القاهرة الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - حدائق أكتوبر - دمياط الجديدة - ناصر بغرب أسيوط - الشروق».

مشروع «دار مصر»

- المساحات تتراوح بين 100 م2 و150 م2.

- 60 ألف جنيه مقدم لجدية الحجز.

- داخل مدن «السادات - 15 مايو - الشروق - العاشر من رمضان - بدر - برج العرب الجديدة - حدائق أكتوبر».

مشروع «جنة»

- المساحات تتراوح بين 100 م2 و151 م2.

- 80 ألف جنيه مقدم لجدية الحجز.

- داخل مدن «6 أكتوبر والمنيا الجديدة والقاهرة الجديدة والشروق والعبور».