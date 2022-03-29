ضبط 8 أطنان مواد غذائية ولحوم فاسدة في حملات مكثفة بالمنوفية

تمكنت حملة تموينية، بالتعاون مع مسؤولي مركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، من ضبط 7 أطنان من المواد الغذائية في حملة رقابية، على مخازن السلع والمواد الغذائية بشارع أحمد عبدالله الطوري.

وتم خلال الحملة ضبط 4 أطنان سكر، و 3 أطنان أرز بدون مستندات، وتحرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

حملات على المخابز في قرى بركة السبع

وشن مسؤولو التموين في المنوفية، حملة على الأسواق والمخابز بمختلف المناطق بقرية طوخ طنبشا وكفر هلال بمركز بركة السبع؛ لتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد أسعار الخبز البلدي المميز، والقيمة وأسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق، وشملت الحملة المرور على المخابز للتأكد من الالتزام بقائمة أسعار الخبز البلدي المميز والفينو الجديدة.

فيما شنت الوحدة المحلية بتلا، حملات على المحال التجارية والأسواق بمشاركة تموين المنوفية؛ لضبط الأسعار ومنع استغلال التجار للمواطنين أو التحكم في المواد الغذائية، عن طريق الاحتكار وتخزين المنتجات، ومنع بيعها بهدف زيادة سعرها.

ضبط طن لحوم فاسدة في شبين الكوم

كما واصل الطب البيطري في المنوفية، شن حملات مكثفة لضبط الأسواق، وتم ضبط طن لحوم متنوعة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بمركز شبين الكوم، بحضور مسؤولي الطب البيطري ومسؤولي مجلس مدينة شبين الكوم.

جرى تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على اللحوم الفاسدة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في هذه الوقائع.