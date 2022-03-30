حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 30-3-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عن توقعاتها لمولود برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء الموافق 30 مارس الحالي، والذي يمتلك شخصية معطاءة ورومانسية، كما يمكنه قضاء وقت ممتع برفقة الأصدقاء والمقربين، ويملك هذا المولود الحاسة السادسة التي تمكنه من معرفة طريقة تفكير الأشخاص الآخرين وما يدور بخاطرهم، لذا من الصعب أن يخدعه الآخرون أو يتلاعبون به وتحديدًا على المستوى العاطفي والرومانسي.

من الأمور الصعبة التي يعاني منها مولود برج السرطان، أنّه يواجه مشكلة في إيصال مشاعره الحقيقية للآخرين، فدائما يظلمه من لا يعرفوه، بفضل الحساسية المفرطة التي يشتهر بها، ويعرض لكم موقع بوابة «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية، تأثير حركة الأبراج والفلك على مدار اليوم، حظك اليوم على الصعيد العاطفي والمهني وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج السرطان، إنّ حظك اليوم على المستوى المهني، أنّك قد تبدو مبادرا وشجاعا، وقد يساعدك الفلك على اتخاذ قرارات تقودك لحل مشكلاتك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» أنّه على المستوى العاطفي، فالقمر في منزل الحظ يعدك بقضاء أوقات ممتعة مع الأحباب والأصحاب، فقط ابتعد عن الاستفزازات.

مشاهير برج السرطان

وتعد الفنانة اللبنانية نوال الزغبي من اشهر مواليد برج السرطان، وكذلك الفنانين نيكول سابا، ونرمين الفقي، وشيرين رضا، والعندليب الراحل عبدالحليم حافظ، وأحمد السعدني.