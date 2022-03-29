البورصة تربح 6.7 مليار جنيه بختام جلسة منتصف الأسبوع

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء منتصف الأسبوع، على ارتفاعات جماعية، وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، مرتفعا بنسبة 1.36% عند مستوى 11393.54 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.36% مغلقًا الجلسة عند مستوى 1928.5 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، عند مستوى 2918.6 نقطة مرتفعاً بنسبة 0.72%.

«إيجي إكس 50» يرتفع بنسبة 0.99%

وصعد مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، بنسبة 0.99%، ليغلق الجلسة عند 1942.07 نقطة، وبلغت قيم التداولات 967 مليون جنيه، من خلال التداول على 246.6 مليون سهم، وتنفيذ 35055 صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 191 سهمًا، إذ ارتفع 98 سهما، مقابل انخفاض 31 سهمًا، واستقرار 62 سهمًا دون تغيير.

مكاسب رأس المال السوقي

واختتم رأس المال السوقي للبورصة، تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 731.180 مليار جنيه، بمكاسب 6.7 مليار جنيه، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب إلى الشراء بصافي 83 مليون جنيه للمصريين، و37.1 مليون جنيه للعرب، فيما اتجهت تعاملات الأجانب إلى البيع، بصافي 120.1 مليون جنيه.

«إيجي إكس 30» يستهدف مقاومة 11400 نقطة

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي «إيجي إكس 30»، نجح في الارتداد وإغلاق جلسة اليوم مرتفعا، بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي وهو 11200 نقطة، بعد أن نجح في الحفاظ على مستوى الدعم الرئيسي، وانتهاء حركة التصحيح، بدعم من مشتريات المؤسسات المالية المصرية والعربية بالأسهم القيادية.

وأضاف عيد، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المؤشر الثلاثيني يستهدف بهذا الأداء اختبار مستوى المقاومة الرئيسي 11400 نقطة، وباختراقه والاستقرار أعلاه يستهدف مستوى المقاومة الثاني 11600 نقطة، وفي حالة ظهور عمليات بيع وجني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي قد يختبر المؤشر الرئيسي مستوى الدعم الرئيسي 11200 نقطة.

«إيجي إكس 70» يستهدف مقاومة 1960 نقطة

وتابع عيد، فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70»، نجح أيضاً في الاستقرار أعلى مستوى الدعم الرئيسي 1900 نقطة، بدعم من الأداء المتباين لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة.

ويتوقع أنه مع استقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي عند 1900 نقطة، يستهدف اختبار مستوى المقاومة الرئيسي 1960 نقطة.